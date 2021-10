Lewis Hamilton: grijze raceauto’s zijn ook prima

Van Lewis Hamilton mogen de grijze raceauto’s weer terugkeren. Het punt is immers gemaakt.

Lewis Hamilton heeft in de sport onnoemelijk veel bereikt. Als het puur op punten, overwinningen, pole positions, snelste rondes én complimentjes aan het beste publiek ooit aankomt, is hij schier onverslaanbaar. We zeggen weleens, als hij de achtste titel pakt is hij pas de GOAT (Greatest Of All Time), maar objectief beschouwd is hij dat al. Waarschijnlijk dat we over 10-15 jaar pas realiseren hoe groot Hamilton is.

Hamilton maakt niet alleen indruk met zijn prestaties, maar ook met zijn politieke agenda. Hij gebruikt zijn bekendheid om dingen als racisme, gelijkheid en de dreigende klimaatcrisis aan de kaak te stellen. Mercedes (en de FOM) zijn daar een heel eind in meegegaan. Denk aan de regenbogen op de safetycars en natuurlijk de zwarte raceauto’s van Mercedes. Sinds 2020 zijn deze helemaal zwart.

Statement

Het was bedoeld als anti-racisme statement. Dit jaar rijdt het team uit Brackley eveneens met zwarte raceauto’s. Voor volgend jaar zou het weleens anders kunnen zijn. De Formule E-auto’s hebben ‘het voorbeeld’ al gegeven. Twee seizoen geleden reden Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne in zwarte auto’s, maar de laatste races in het afgelopen seizoen waren ze alweer kenmerkend zilver.

Lewis Hamilton: grijze raceauto’s zijn nu ook goed

Aan Autosport heeft Hamilton verteld dat geen ‘specifiek gevoel heeft’ naar zilveren auto’s. Volgens Lewis Hamilton zijn grijze raceauto’s nu ook prima:

Van origine zijn het de ‘Silver Arrows‘. Ik had niet verwacht dat het zo lang zou duren met de zwarte auto’s. We zitten nu al in het tweede seizoen, wat geweldig is. Als het terug naar zilver gaat, is dat niet erg. Dat schrikt ons niet af van de zaken waar we intern mee bezig zijn. We blijven pushen voor meer diversiteit in de sport. We hopen zo een nieuwe generatie van engineers bij elkaar te krijgen van allerlei soorten achtergronden. Dat is een goed programma dat zijn werk ook zal doen, als de F1-auto’s zilvergrijs zijn. Lewis Hamilton, vindt zilver ook prima.

Mercedes heeft als doel gesteld in de komende vijf jaar ervoor te zorgen dat minimaal 25% uit ondervertegenwoordigde groepen komt.

Via: Autosport.