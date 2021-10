Lezersauto: BMW Z4 M Coupé

Sommige lezersauto’s zijn net even wat bijzonderder dan de andere. Deze Z4 M Coupé is niet alleen gaaf, het verhaal erachter is zo mogelijk interessanter!

Als je een grote verzameling zou maken van alle auto’s die Autobloglezers bezitten, zou je een extreem gevarieerd wagenpark hebben. Om die auto’s toch af en toe even uit te lichten, hebben we de rubriek Mijn Auto, waar Wouter of Martijn een blokje om gaat met jouw auto en jij het verhaal kunt vertellen. Verhalen zijn leuk. Daarom lichten we er nu eentje uit.

Mijn Auto van Vincent

Hoofdrolspeler is Vincent. Als je een goed geheugen hebt, ken je Vincent. Hij deed namelijk mee aan Mijn Auto in 2017, toen nog met @CasperH. De auto in kwestie is een BMW Z4 M Coupé (E86). U weet wel, de coupéversie van de Z4 met de motor van een M3. Vincent was degene in de video, maar legde gelijk uit dat het om een hobbyproject van hem en zijn vader gaat.

De auto heeft sindsdien een flinke metamorfose ondergaan en dat was niet helemaal vrijwillig. Vincent zocht contact met ons om te vertellen hoe en wat. Dankzij het verhaal van hem en een flinke uiteenzetting van de belevenissen van de vader van Vincent, weten we nu hoe het is gegaan. Flink leesvoer is aanstaande, dus ga er eens goed voor zitten. Here goes.

Om het verhaal te verduidelijken worden citaten gebruikt. Deze zijn van Vincent en zijn vader zelf.

Hobbyauto

Het begon met een verstandige keuze door de vader van Vincent. Een leuk sturende BMW 335i moest plaats maken voor een verstandige Volkswagen Golf GTE. Wel met het idee dat er dan ruimte was voor een leuke hobbyauto voor het weekend. Initieel werd er gelijk aan een BMW M3 (E46) gedacht, en waarom ook niet: een perfecte allround auto voor lol trappen. Het was Vincent die echter een advertentie vond voor een BMW Z4 M Coupé, een auto waar zijn vader nog nooit echt aandacht aan had besteed.

Snel werd duidelijk dat de BMW Z4 M Coupé met zijn mooie lijnenspel de vader van Vincent kon verleiden. Dit moest hem worden en de auto werd gelijk gekocht.

Modificeren

Casper zei het vrijwel direct in de Mijn Auto-video: veel mensen zeggen dat je niet moet sleutelen aan een M-product, want hoe ga je hem ooit beter maken? Nou, zo:

Na de nodige ritjes ontstond het idee om iets extra’s met de auto te gaan doen. Dus andere custommade uitlaat met racekats van JM motorsport, later vervangen door volledige supersprint van spruitstuk tot en met einddempers. Intrax 1K2 dempers moesten de wegligging verder verbeteren en Michelin cup 2 banden moesten de inmiddels 11 jaar oude banden vervangen die er vanaf de aankoop onder zaten. De remmen moesten ook beter en op aanraden van BMW specialist Bas Roos werden de standaard remblokken vervangen door hardere remblokken, voor de kenners onder ons, de gele Pagid’s wat resulteerde in een wereld van verschil.

En zo werd het een prima auto voor een dagje sturen op een circuit, een trackday zo je wil. Zo werd de BMW Z4 M Coupé voor het eerst uitgelaten op het circuit van Zandvoort. Daar hebben Vincent en zijn vader de nodige circuitervaring opgedaan en een heerlijk dagdeel over Zandvoort gescheurd.

Nog meer modificaties

Dan blijkt dat een projectauto nooit af is. Want nieuwe modificaties schoten alweer te binnen:

Op de weg naar huis werden er al snel plannen gesmeed voor verdere aanpassingen aan de auto. Zo is de uitlaat verder aangepast. Het balansstuk dat bij de achteras is geplaatst moest voor beter resultaat direct na het spruitstuk geplaatst worden. Dit hebben we bij JM motorsport laten maken. Na een flinke dag lassen was het resultaat geweldig. Om het maximale rendement uit de aangepaste uitlaat te halen is de auto bij Easy-Tech op de dyno geweest. Na verschillende runs was het resultaat ongeveer 360 pk en een heel mooi vermogen en koppel rond 4500 rpm. Ondanks de geweldige gele Pagids hadden we toch last van fading op het circuit, dus andere remklauwen boden hiervoor de oplossing. Een veel uitgevoerde aanpassing en oplossing hiervoor is de montage van Brembo 4 pods remklauwen afkomstig van een Porsche 996.

Dit was dan ook de staat waarin de auto uiteindelijk op Autoblog verscheen in 2017. Toen dus al een lekkere racer. Uiteindelijk bleek Casper één van de eersten te zijn die mocht kijken of die modificaties het een beetje een lekkere auto maken.

Ongeluk

Niet gek veel later na de opnames van Mijn Auto sloeg het noodlot toe. De BMW Z4 M Coupé werd veel gebruikt voor trackdays en bij nog eentje op Zandvoort ging het mis. Een stuurfoutje in de Tarzanbocht zorgde voor een slip en de trackday eindigde voor Vincent en zijn vader in de vangrail.

Zoals de vader van Vincent in zijn verhaal schrijft: zowel zijn ego als de Z4 stonden hier op de sleepwagen. Eerst leek het mee te vallen qua schade, maar onder de carrosserie was het toch goed mis.

Wat aanvankelijk een niet al te groot schadebeeld leek, bleek onderhuids toch behoorlijk tegen te vallen. Naast schade aan de schermen, de motorkap en de bumper was de rechter motordraagbalk krom en lag het motorblok naast de motorsteunen.

Keuze

Het was dus eigenlijk zo goed als gedaan voor de BMW Z4 M Coupé, maar een hobbyproject is en blijft een hobbyproject en de dappere vader en zoon hebben besloten om de auto te houden en herbouwen. Herbouwen tot straatauto kan, maar ze waren al redelijk op weg naar een goede circuitauto. Dat laatste werd dus de nieuwe insteek.

De auto werd volledig gestript om eens opnieuw te kijken naar wat er mogelijk is. Inspiratie kwam van de autosport, in het specifiek DTM en de GT-klassen.

De tijden van de oudere DTM/GT wagens zoals de Alfa 155 DTM en de BMW M3 GTR blijven tot de verbeelding spreken en met onder andere deze beelden in gedachten is er begonnen aan het volledig strippen van de BMW Z4. Wat hierbij hielp was dat BMW Motorsport kortstondig met het E86 chassis heeft geraced. Er is niet al teveel informatie van te vinden maar met enkele goede foto’s als voorbeeld zijn de plannen gemaakt om een eigen variant op deze GT te maken.

Het mooie van de auto volledig strippen is dat je vervolgens van elk onderdeel eens kan kijken hoe erg je het nodig hebt. Elektrische stoelen? Zeker niet. Het geluidssysteem? Ook niet. Het valt pas op hoe veel extra gewicht je meezeult als je het eens in handen hebt gehad.

Er werd een chroom-molybdeen rolkooi geplaatst en de auto werd gespoten in de kleurstelling van één van de BMW Z4 M GT-auto’s. Tenminste, inspiratie kwam van de Petronas Syntium livery, maar dan in het zwart. De hele onderlaag is dus knalblauw.

Opbouwen

Vervolgens is het een kwestie van de BMW Z4 M Coupé opbouwen. Alles werd herzien op een manier dat er een mooie racer uit zou komen. De Z4 is door zijn origine als cabrio gebouwd op een enorm stijf chassis en met de geplaatste rolkooi werd dat nog beter. Voor demping werd daarom voor KONI 2812 MKII Schokdempers gekozen. De aandrijflijn kwam er weer in medio 2019 en de kabelboom werd uitgedund om alles wat je niet nodig hebt achterwege te kunnen laten. Het interieur wordt ‘afgemaakt’ met carbon onderdelen voor het bedieningspaneel en een set kuipstoelen.

In 2020 kwam de ophanging, dit keer aangepast, weer terug in de auto. Alle rubber ophangbussen zijn vervangen door uniballs en kunststof of aluminium bussen, om het rijgedrag voorspelbaarder te maken.

Verder in 2020 wordt een splitter van betonplex toegevoegd aan de BMW Z4 M Coupé. Vervolgens is alles achter de voorbumper op een aangepast buizenframe geplaatst. Dit om de koplampen, de bumper, de radiator en de oliekoelers op te kunnen hangen. Voor de stabilisatorstang aan de voorzijde werden twee steunen uit massief aluminium gefreesd. Deze dienen tevens als ophangpunt voor de splitter en voor de onderzijde van de radiator.

Grootste uitdaging

Dan is het tijd voor een grote uitdaging en we kunnen eigenlijk niet anders dan hier direct het verhaal van Vincent en zijn vader te citeren:

Dit brengt ons bij een van de grootste uitdagingen van het project. Het maken van een schuin geplaatste radiator waar het zelfgemaakte buizenframe ruimte voor bood om zodoende met een voor- en achterduct van carbonfiber op de radiator te kunnen werken. In de zomervakantie is er een dik Engelstalig boek over aerodynamica gelezen, een internetstudie die daarop volgde leverde tal van voorbeelden op over voordelen van een koeling waarbij de lucht via een opening in de motorkap de motorruimte verlaat. Er werd gekozen om de radiator in een hoek van 45 graden aan te brengen om onze poging te doen het “Meredith Effect” te behalen. Het Meredith Effect is een vinding welke al lang in de autosport wordt gebruikt en oorspronkelijk van een Amerikaanse jager afkomstig is, de P51. Van dit vliegtuig wordt gemeld dat de koeling stuwkracht oplevert door het uitblazen van de warme lucht na de radiator. Leuk is het om op internet gelijkgestemden te vinden die dit op eveneens op hun voertuig proberen na te maken waarbij er serieus druk aan het meten en rekenen wordt geslagen om te controleren of het stuweffect ook werkelijk optreed.

De Motorsport versie van de BMW Z4 M Coupé heeft eveneens een gekantelde radiator en na studie hoe het op deze auto is ingepast kon gestart worden met het maken van onze eigen versie van de ducting. Dat was een behoorlijke uitdaging immers de maatvoering is bijzonder lastig als je bijna geen referentiepunten hebt. Het oppervlak van de inlaat- en de uitlaatzijde mogen niet te groot en uiteraard ook niet te klein zijn. Wat rekenwerk, veel peinzen en metingen in de lucht hebben geleid tot een voorbeeld van een kartonnen duct. De kartonnen mallen zijn vervolgens op hardboard overgenomen en daarna van staal gemaakt. De stalen mallen waren de basis voor de carbon uitvoering van de duct. Het hele systeem zorgt er uit eindelijk voor dat de voorkant van de auto stabieler wordt, de koeling verbeterd en de aerodynamica er flink op vooruit gaat.

Wielkasten

Alle aanpassingen tot dusver zorgen ervoor dat de wielen niet helemaal lekker meer in hun wielkasten passen. Deze zijn dus met de hand vervangen om de wielen een beter plaatsje te geven. Ook geen makkelijk karwei:

Aan de voorzijde was het aanpassen van de wielkasten nog lastiger, omdat de koellucht van de Setrab oliekoelers welke zijn geplaatst waar voorheen de remkoeling was ook een weg naar buiten moest krijgen via de wielkasten. Na veel passen en meten is ook dit gelukt. Overigens is het gehele design van de voorbumper als zodanig aangepast dat er geen rijwind onder de motorkap komt maar alles via ducts een weg naar buiten vindt.

Einde nadert

Zoals je kunt horen is het een erg veelomvattend project en makkelijk is het zeker niet. De motorruimte is dusdanig volgeraakt dat het originele luchtfilterhuis niet meer paste. Een airbox van Bimmerworld uit de VS moest soelaas bieden. Om de luchttoevoer goed te regelen, moest er ook weer wat bedacht worden. Hier bood een zelfgemaakte constructie met een carbon buis een uitkomst.

Het is de bedoeling dat achter de linker nier in de gril een scoop wordt aangebracht waarmee we koude lucht aanzuigen. Van schuim hebben we een mal gemaakt en vervolgens hebben we van carbon een schitterende airscoop gemaakt.

Starten

Het is niet makkelijk om een BMW Z4 M Coupé compleet te herbouwen naar een perfect circuitspeeltje, maar twee jaar na de crash op Zandvoort werden de vloeistoffen bijgevuld en kon de S54B32 voor het eerst in al die tijd gestart worden. Na de vloeistoffen rondgepompt te hebben ging dit aardig goed. Dus werd de auto uitgelijnd en op een rollenbank gezet.

Specs

Want in het hele verhaal hebben we het nog niet gehad over wat de auto doet qua specificaties. In eerste instantie viel het tegen: zo’n 350 pk bij 6.500 RPM. Met het dieet kwam de auto na een weging uit op 1.265 kg. Er was geen tijd om dat aan te passen: de BMW Z4 M Coupé was al door vader en zoon ingeschreven voor een trackday. De eerste dag dat de Z4 M zijn revanche kon nemen op Zandvoort. Dus werd de auto afgemaakt. Deuren erin met carbon deurpanelen, ramen er weer terug in en speciale lexan zijruitjes en achterruit voor gewichtsbesparing.

Nog eentje dan

Is het dan klaar? Een projectauto is nooit klaar, maar ook het rondje Zandvoort moest nog op één manier voorbereid worden.

Als laatste een geheel nieuwe grill onder de nieren. Hierin moeten dan nog de remkoelingsslangen worden aangebracht. Dat bleek op de dag voordat we naar Zandvoort zouden vertrekken nog even een mooie uitdaging te worden. Maar na veel denken en de nodige EVO’s verder werd de juiste oplossing dan toch gevonden. De slangen zijn bevestigd aan de inlaat duct van de radiator en op de bumper zijn aluminium buizen aangebracht die als de bumper op de auto wordt gezet precies passen op de slangen.

Geslaagd

Gelukkig wordt dus alles gehaald voor een dagje Zandvoort en de volledig vernieuwde Z4 mag eens laten zien wat hij in zijn mars heeft.

Dat valt bepaald niet tegen.

De eerste indrukken waren overweldigend. De auto was lichtvoetig, zeer direct en vooral ook voorspelbaar. Voorlopig liggen de capaciteiten van de BMW ver voor op de stuurmanskunsten van ons.

Kortom: vader en zoon zijn in volle gang rondjes aan het knallen tijdens trackdays op Zandvoort om lekker een flinke bak lol te trappen met de volledig herbouwde BMW Z4 M Coupé. Zoals gezegd is een projectauto nooit af, dus er zijn al toekomstplannen voor doorontwikkeling.

Met dank aan Vincent voor het verhaal + foto’s!