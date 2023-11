Wielrenster doet woke plasje over Max en Jos Verstappen

Wielrenster Marijn de Vries krijgt buikpijn van Jos en Max Verstappen.

Max Verstappen beleefde onlangs weer een ongekende mijlpaal in zijn leven. De Nederlander werd de eerste landgenoot die in zijn eentje op de cover staat van Time Magazine sinds 1966. De vorige NL-er die deze eer te beurt viel was Maarten Schmidt, wie kent ‘m niet. Schmidt publiceerde in 1965 een beroemd artikel over de rotatiekromme van de melkweg en was de eerste man op aarde die de afstand van een quasar mat. Max is dus een adequate opvolger, want hij rijdt sneller dan een komeet.

Enfin, in het bijbehorende artikel wordt ook ingegaan op de jeugd van Max en de relatie die hij had met ons Jos. Zoals bekend was dit niet altijd een safe space met rubber stoeptegels. Jos heeft Max ooit een keer een tikkie gegeven en hem fameus afgezet bij een Italiaans tankstation nadat Max in de eerste bocht kablabber ging met zijn kart. Uiteraard kwam Jos wel weer terug om de kleine spruit op te halen. Maar ja, zoiets kèn natuurlijk niet meer tegenwoordig. Althans…niet als het overal breeduit uitgemeten wordt en mensen er dus iets over kunnen zeggen.

Want ja, columns moeten ook gevuld worden. Net als autowebsites. En dus schrijft Marijn de Vries vandaag in nota bene het NRC dat ze buikpijn krijgt van het hele artikel. Vooral de passages waarin staat dat ‘Jos een plan had en Max moest volgen’ staan Marijn niet aan. Net als de passages over bovengenoemde voorvallen:

Ik lees en herlees deze passages, en weet niet waar ik meer buikpijn van krijg: van wat er gezegd wordt, of van wat er niet gezegd wordt. Van de gedachte aan Max die niet mocht rondrennen en spelen, of van Max achtergelaten bij de benzinepomp. Van een vader die een week lang weigert met je te praten, terwijl je nog maar een tiener bent. Marijn de Vries, is zelf ongetwijfeld nooit snibbig jegens het nageslacht

Max en Jos zal het allemaal worst wezen. Onze held leeft de droom en dat geeft hem de vrijheid om te zeggen wat hij denkt en nog belangrijker, te denken wat hij zegt. Een zeldzaam genoegen in deze tijd waar dat zelden zonder consequenties blijft. Vind jij Jos ook een korte achternaam, of is het een prima peer? Laat het weten, in de comments!