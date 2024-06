Jos Verstappen gooit de handdoek in de Red Bull Ring

Jos Verstappen is ernstig teleurgesteld in Christian Horner en trekt zich terug.

Het had zo mooi kunnen zijn! Zowel vader als zoon hadden dit weekeinde rondjes kunnen rijden over de Red Bull Ring. Max Verstappen natuurlijk in zijn niet meer zo superieure RB20 en Jos in de RB8. De Formule 1 auto van het team in 2012.

Speciaal voor de massaal afgereisde Nederlandse fans mocht Jos Verstappen de tienduizenden fans vermaken met de twaalf jaar oude Red Bull waar Sebastiaan Vettel zijn derde wereldtitel in behaalde. Overigens noemde Vettel de RB8 liefkozend Abbey, maar dat terzijde.

Horner compleet overvallen

Saillant detail in het hele verhaal, zo lezen we in de T., is dat teambaas Christian Horner helemaal van niets wist. Toen werd aangekondigd dat Verstappen senior in de Legends Parade zou rijden naast coureurs als David Coulthard, Emerson Fittipaldi, Gerhard Berger en Johnny Herbert was Horner op zijn zachtst gezegd niet zo heel erg enthousiast.

Christian en Jos zijn niet meer beste matties sinds Jos ten tijde van het onderzoek naar vermeend seksueel overschrijdend gedrag van de Red Bull baas alvast wist te melden dat zijn positie onhoudbaar was. Uiteindelijk hoefde hij het veld niet te ruimen en sindsdien is de relatie onderling nogal ijzig…

Filmverbod

Naar het schijnt heeft Christian Horner er de afgelopen dagen van alles aan gedaan om vader Jos niet te laten rijden. Dat is kennelijk niet gelukt. Dus mocht Jos Verstappen dan uiteindelijk wel rijden van Horner, maar dan niet gefilmd worden. Er zouden opnames, onder andere met een drone, gemaakt worden, maar daar is de baas van Max dus voor gaan liggen.

Voormalig Formule 1 coureur Jos the Boss vindt dat nogal kinderachtig. We lezen zelfs dat hij “helemaal klaar is met Horner”. De zin om nog een promotioneel gezellig rondje te rijden is hem helemaal vergaan en dus heeft Jos zich teruggetrokken.

Wij hadden het toch wel mooi gevonden Jos weer op de baan, maar het mag dus helaas niet zo zijn.