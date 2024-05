Jos Verstappen: het Red Bull tijdperk is voorbij

Het gaat niet meer op de automatische piloot bij Red Bull Racing, meent Jos Verstappen.

Met twee vingers in de neus over de streep eindigen. Voor een lange tijd had Max Verstappen het wel heel gemakkelijk. Lange tijd leek het erop dat het kampioenschap voor 2024 al besloten zou zijn, want ook dit jaar is de auto van Red Bull dominant goed.

De concurrentie heeft echter niet stilgezeten. Ferrari, maar met name McLaren zijn ontzettend dichtbij gekomen. En het gaat helemaal niet meer zo gemakkelijk voor Max allemaal. Sterker nog, volgens Jos Verstappen zijn de gouden tijden bij Red Bull Racing verleden tijd. Althans, die suggestie wordt gewekt.

Tegenover de Telegraaf zegt de vader van Max dat er echt iets moet gebeuren binnen het team. Hij denkt dat het team er bij sommige races weer goed voor zal staan, maar het is evident dat dit niet vanzelf gaat. Red Bull moet uit gaan zoeken waar het probleem vandaan komt, want teams als Ferrari en McLaren komen dichterbij, aldus Jos. Max eindigde gisteren in Monaco met een teleurstellende zesde plaats.

Reden tot paniek is er nog niet bij Red Bull Racing. Het is wel duidelijk dat er iets moet gebeuren. Als het zo doorgaat geeft het team de koppositie weg. Van Sergio Perez hoeft Red Bull het ook niet te verwachten.

Vervelende ontwikkelingen voor team Verstappen, gunstig voor de neutrale kijker. Dat de koppositie in het wereldkampioenschap van de Formule 1 niet automatisch naar Max gaat is alleen maar goed nieuws. Toch een stuk leuker F1 kijken als van tevoren niet bekend is wie als winnaar over de streep komt. Dus sleutel maar lekker door, Ferrari en McLaren. Dan gaat dit mogelijk nog een titanenstrijd opleveren dit seizoen. Vinden we leuk! Ach, ons Max kan nog altijd aan de slag als Le Mans-coureur.