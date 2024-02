Christian Horner wilde schikking van 650.000 pond

Teambaas van Red Bull Christian Horner wilde een schikking van 650 duizend pond om melding te laten verdwijnen.

De soap rondom het vermeende grensoverschrijdend gedrag van Red Bull teambaas Christian Horner gaat maar door. Vanmorgen schreven we nog dat hij zich heeft uitgelaten over het lopende onderzoek, maar er is al weer meer juice bekend.

Kwaliteitskrant de T. weet via zijn goed ingevoerde verslaggever Erik van Haren namelijk te melden dat de advocaten van de Brit maar liefst 650 duizend pond (760 duizend euro) wilde betalen aan de meldster om de hele zaak in de doofpot te stoppen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

De vrouwelijke medewerkster die zich in december 2023 heeft gemeld beschuldigt Horner van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De appjes die de melding betreft heeft de medewerkster afgestaan aan de externe advocaat die de zaak onderzoekt. En de krant van wakker Nederland heeft de appjes kunnen bekijken.

Christian Horner ontkent vooralsnog, maar de exacte aantijgingen waren ook nog niet bekend. De naam van de medewerkster is bij de Telegraaf bekend en na inzage in de appjes blijkt er ook wel iets meer aan de hand dan een grensoverschrijdende stemverheffing.

Seksueel getinte berichtjes

Die appjes gaan zelfs veel verder dan de stem verheffen en de managementstijl van de teambaas van Red Bull. De berichten van Christian Horner aan de medewerkster zijn seksueel getint en bestrijken een behoorlijke periode. Die berichten liggen dus nu ook bij de externe advocaat die het onderzoek doet. Die advocaat heeft inmiddels zowel met de meldster als Horner gesproken.

Schikking Horner

Ander saillant detail is dat toen op 2 februari een verzoek tot wederhoor werd gedaan voorafgaand aan de publicatie in de Telegraaf, team Horner er alles aan gedaan heeft de zaak in de doofpot te stoppen.

Binnen 24 uur na het verzoek tot wederhoor lag er een brief van de advocaten van Christian Horner bij de jurist van de meldster met een aanbod van 650 duizend pond om te schikken. Bijzondere actie.

Nieuwe seizoen Formule 1

Het nieuwe seizoen zit er aan te komen en niets lijkt er vooralsnog op dat hij lopende het onderzoek van plan is om een stapje terug te doen. Volgende week zal hij gewoon in Bahrein zijn.

Benieuwd hoe de eigenaren van de Formule 1, Liberty Media, hier mee om zullen gaan. In Amerika liggen dit soort zaken altijd erg gevoelig en wellicht komen er nog wel consequenties van die kant. Kortom genoeg te beleven en wij van Autoblog Boulevard houden jullie uiteraard op de hoogte.