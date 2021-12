Koop een echte Formule 1 auto van Verstappen

Ok, het is dan niet de Formule 1 auto van Max Verstappen, maar wel die van vader Jos. En die is ook best wel een partij bruut!

Het schijnt dat er ergens in een uithoek van Nederland, verstopt tussen het groen, onder een dikke steen iemand leeft die niet weet dat Max Verstappen afgelopen zondag wereldkampioen in de Formule 1 is geworden. Verder is het namelijk vrij breed uitgemeten in de pers en op social media. Je kon er er niet omheen. Zoveel moois werd er geplaatst namelijk door de echte racefans. Echt mooi.

Ik twijfel nog over welk filmpje van een BN’er over Max dat ik het mooist vindt. Was het de ‘rap’ van Ali B om hem in het zonnetje te zetten? Of was het het door Gordon zelf gefilmde gezicht van Gordon toen Max (althans, daar ging Gordon vanuit) voor Gordon langs door de bocht ging? Gordon gierde het uit! Zo mooi, zo authentiek, heerlijk.

Ik weet het het niet, maar het waren volop hoogtepunten in elk geval. Echt iedereen pikte zijn graantje Verstappen-gekte mee.

En dat laatste geldt ook voor BVA Auctions. Alleen doen zijn het wel echt goed. Bij hen wordt namelijk een echte Formule 1 auto va Jos Verstappen geveild. Kijk, dát is op een goeie manier inspringen op het momentum.

De Formule 1 auto die je kunt kopen heeft helaas niet zo’n rijke historie als de Red Bull RB16B die Max zondag gebruikte. Nee, in de Arrows van Jos werd in het hele seizoen 1996 namelijk slechts 1 punt gepakt, naar hedendaagse maatstaven is dat ongeveer 395,5 punten te weinig voor een wereldkampioenschap.

Maar het is wel een vet apparaat met een verhaal. Want in deze auto kwam Jos Verstappen bijvoorbeeld hard in aanraking met de vangrails in België. Een stuk van zijn wielophanging was gebroken, waarna een harde crash volgde. Misschien zit er zelfs nog wel wat grint in…

Dat hij überhaupt verongelukte was een wonder, want dat betekende dat de auto die dag reed. En dat deed hij vaker niet dan wel.

Van de 16 races in 1996 werd namelijk maar 4 keer de eindstreep gehaald. Voor de rest had hij of een probleem met de bak, de motor of gewoon allebei. Maar goed, voor de looks maakt dat geen bal uit, want het is wel een geweldig mooi apparaat. En van een Verstappen geweest!

Doet ‘ie het of doet ‘ie het niet?

En of hij rijdt, da’s anno 2021 niet meer de vraag. De 680 pk sterke V8 die er oorspronkelijk inzat ligt er nu namelijk niet meer in. Dat wordt dus à la Fred Flintstone bijsteppen als je ergens heen wil. Dat hij niet rijdt is overigens niet gek, dit soort auto’s wordt meestal zonder motor verkocht.

Voordeel is wel dat de prijs er dan waarschijnlijk ook wel naar is. Op het moment van schrijven staat de hoogste bieding namelijk op 7000 euro. Is niet veel geld voor een echte Formule 1 auto, zeker niet als hij van een Verstappen is geweest.

Mocht je willen bieden, dat kan op deze plek en nog tot en met komende zondag. Maandag sluit de veiling en weten we wie de nieuwe eigenaar is van deze Formule 1 auto.

Misschien koopt Jos hem zelf wel terug. Zou ik gewoon doen als ik hem was…