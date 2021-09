Mercedes C220d All-Terrain is ideale vakantiemobiel

Met de Mercedes C220d All-Terrain knal je in een keer naar je vakantiehuisje in Italië.

Na het succes van de Mercedes-Benz E-Klasse all-terrain is er nu ook een C-Klasse All-Terrain. de auto werd een paar weken geleden door collega @RubenPriest aan jullie voorgesteld. Deze compacte alleskunner maakt nu zijn debuut op de IAA in München.

Het recept is natuurlijk identiek. Men neme een C-Klasse, deze verhoog je met een paar centimeter. Met zwarte bumpers en andere details kun je duidelijk maken dat jou C-Klasse net even wat cooler, stoerder en capabaler is.

Mercedes C220d All-Terrain in het echt

Althans, dat is voor ons in Europa het geval. Met name in de Verenigde Staten houdt men absoluut niet van stationwagons, maar wél van crossovers. Op deze wijze kan de C-Klasse All Terrain aan de man gebracht worden als een soort medium-luxury crossover-utility-vehicle. Wat is marketing toch mooi!

Hoe ziet de Mercedes C220d All-Terrain eruit als je ‘m in het echt mag aanschouwen? Goed! op de persfoto’s was nog een wit exemplaar te zien in de meest wilde omgevingen. In dit geval kwamen we ‘m midden in een Duitse stad tegen in het zwart.

238 km/u, 1 op 25!

Dit specifieke model is, zoals vermeldt, een Mercedes C220d All-Terrain. Dus met een tweeliter viercilinder diesel, goed voor 200 pk en 440 Nm. Meer dan voldoende om op de Autobahn hoge snelheden (238 km/h!) te halen zonder dat het verbruik desastreus wordt. Gemiddeld moet de Mercedes C220d All-Terrain zo’n 1 op 26 lopen (aldus Mercedes). Hoef je toch minder vaak te tanken op de vakantieroute.

Als je vervolgens je vakantiehuisje in Italië gaat op zoeken, is die bodemspeling wel heel erg prettig. Met name de laatste paar kilometer naar de verblijfsplaats zijn altijd erg spannend. Met deze Mercedes C220d All-Terrain vlieg je overal zo overheen.