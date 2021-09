Uitslag Formule 1: Grand Prix van Nederland 2021

De Grand Prix van Nederland 2021. Zet je fiets op de parkeerplaats en let’s make history again…

En daar is ‘ie dan, de Grand Prix van Nederland. Niet meer verwacht, toch nog gekomen. In ons drukbevolkte land, waar de heilige koe geteisterd wordt door regeltjes en gebukt gaat onder torenhoge belastingen, leek het lang ondenkbaar dat er ooit nog een Formule 1 Grand Prix georganiseerd zou worden. Sterker nog, het was zo ondenkbaar, dat je niet eens meer dacht aan het feit dat het ondenkbaar was. De notie kwam niet eens bij je op.

Totdat een man uit Hasselt ons allemaal in vervoering bracht. Eigenhandig plaveidde hij de weg langs beschermende diersoorten, natuurgebieden, geluidsdagen, pandemieën, milieugekkies, boze buurtbewoners en extinction rebellion, totdat de rebellie tegen de Grand Prix uitstierf. Toen ook de laatste rechter in de week voor de Grand Prix aangaf dat de race door kon gaan, durfden we eindelijk te denken dat het feest aan was.

Dat begon dan officieel op de vrijdag, toen uw trouwe dinosaurus zich liet transformeren tot kreeft op een van de zonnige nieuwe tribunes, vergezeld van nog zo’n 60.000 andere wappies. Verstappen gaf het publiek die dag nog niet helemaal wat het wilde. Hamilton en Leclerc pakten namelijk de snelste tijden in de trainingen.

Doch Verstappen was niet onder de indruk. Hij had er vertrouwen in dat zijn snelheid in orde was. Dat bleek op zaterdag inderdaad zo te zijn. Verstappen pakte tot vreugde van het publiek de pole. Het verschil met Lewis Hamilton was slechts 38 duizendsten van een seconde. Dat had echter ook te maken met het feit dat Verstappens rondje niet eens helemaal vlekkeloos was. De DRS deed het niet en de bak schakelde tijdens de beste ronde een keer door van ‘4’ naar ‘6’. Gelukkig bleek dat uiteindelijk dus zonder erg te zijn.

Met Lewis op P2 is het echter natuurlijk de vraag hoe de start gaat verlopen. De vorige keer dat de grid er zo uitzag, tetste Hamilton onze held in de eerste ronde van de baan. Gaat dat deze keer weer zo zijn? We gaan het zien, in de Grand Prix van Nederland!

Start

Verstappen komt goed van zijn plek. Hamilton is misschien nog ietsje beter weg, maar kan niet langszij komen. Sterker nog, in de eerste paar bochten trekt Max Emilian meteen een gat. Bottas komt eventjes dichtbij Hamilton, maar uiteraard laat hij zijn kopman uiteindelijk ongemoeid.

Achter het leidende drietal dringen de Ferrari’s aan bij Gasly. Die laatste kan zijn positie echter verdedigen. Dat geldt niet voor de goed gekwalificeerde Giovinazzi. De Italiaan dringt aan bij Sainz, maar wordt afgeknepen door de Spanjaard. Hierdoor verliest hij wat momentum en ziet hij de twee Alpines voorbij zeilen. Daarna komt ook Ricciardo voorbij. Bij de McLaren komt er echter wel wat rook uit de staart? Het begin van een motorprobleem voor de honingdas?

In de herhalingen zien we dat het her en der toch wel duwen en trekken was. De Alpines raken elkaar bijvoorbeeld lichtjes en de Hazen zitten elkaar weer ernstig op de huid. Alleen Mick Schumacher heeft daar uiteindelijk echt last van, de rest kan voorlopig zonder tijdverlies door. MV33 heeft helemaal nergens last van. Binnen no time is de Nederlander ruim twee seconden weg bij Hamilton. Die laatste geeft bovendien op de radio te kennen dat hij niet verwacht dat zijn banden dit tempo lang vol zouden houden.

Het heetste gevecht op de baan is dat tussen de beide Alpines. Alonso is vlak na de start buitenom door Hugenholtz voorbijgegaan aan Ocon. Maar die laatste zit zich nu op te vreten. Over de radio laat hij weten dat Alonso enorm traag is. Je moet het maar durven. Een keer doet Esteban een poginkje om ‘Nando in te halen. Hij kiest de lage lijn door de Hugenholtz. In de F3 hebben we gezien dat iemand inhalen of in ieder geval onder druk zetten kan in deze bocht. Maar in de F1 blijkt het helaas toch een lastiger verhaal te zijn. Daar komt Ocon ook achter, zijn dappere poging sterft in schoonheid.

Hamilton lijkt het tempo van Verstappen redelijk te kunnen volgen, maar eigenlijk net niet goed genoeg. Na twintig ronden heeft hij vier seconden aan zijn brandvrije broek. Dat Mercedes niet op rozen zit blijkt ook uit de achterstand die Bottas inmiddels al heeft. Die zit reeds op tien seconden van Max Emilian. Hamilton stopt dan ook in de twintigste ronde om dan maar een undercut te proberen. Helaas voor team zwart is de stop niet héél snel.

Een ronde later opteert Red Bull ervoor om Hamilton direct te coveren. Verstappen valt daarmee terug naar P2 achter Bottas. Twee seconden voor Hamilton ritst hij weer de baan op. Hamilton heeft dus wel wat gewonnen met zijn vroegere stop. Het is nu afwachten wie van de twee lekkerder gaat op de medium banden. En natuurlijk is het even de vraag wat Mercedes met de strategie van Bottas gaat doen…

Mid Race

De Fin heeft als Max de pit uitkomt tien seconden voorsprong. Maar die voorsprong verdwijnt als sneeuw voor de zon. Toch is het even de vraag of Bottas niet gewoon de beste papieren in handen heeft. Als de geweldige vent Verstappen achter zich kan houden en daarna een eenstopper doet, kan hij zomaar gaan winnen.

Het team van Mercedes lijkt zich dat ook te beseffen en geeft VB77 mee ‘this is for the race win’ op het moment dat Verstappen aansluit. Valtteri kan nu dus laten zien wat hij waard is. Na drie rondjes is de illusie echter alweer voorbij. Verstappen gaat er makkelijk langs op het rechte stuk. Bottas doet niet eens een poging om te verdedigen en laat daarna gedwee zijn kopman ook maar direct voorbij. Het is dan wel een geweldige vent, maar man man, wat is het ook een natte krant.

Ondertussen laten Gasly en Stroll zien dat inhalen op Zandvoort in de F1 wel degelijk kan. Het snelheidsverschil moet aleen wel een beetje groot zijn. De reeds gestopte Gasly gaat fraai voorbij aan de laat stoppende Alonso door de Tarzan. Lance Stroll flikt in het achterveld hetzelfde kunstje bij Robert Kubica. Inhalen kan dus wel, het gaat alleen niet per se van harte.

Halverwege de race zorgt Vettel echter voor een beetje opwinding. De Duitser verzuipt dit weekend weer eens opzichtig in het achterveld en gaat nu in de race weer voor een kenmerkend spinnetje in een poging Kubica in te halen. Bottas verliest tijd omdat hij SV5 moet ontwijken. Even zwaait een gele vlag, maar VET kan wel door.

Dan zien we opeens Hamilton afbuigen op het rechte stuk. De Brit gaat voor zijn tweede poging om een undercut te doen. De eerste leverde hem een voordeel van twee seconden op. Nu is het gat ongeveer twee seconden, dus dat zou wel eens spannend kunnen worden. Hamilton wisselt naar een licht gebruikte set mediums.

LH44 komt echter weer de baan op in de drukte. Hierdoor kan hij niet maximaal profiteren. Sterker nog, nadat Verstappen een ronde later stopt, is het gaatje gegroeid naar drie seconden. Wel is Verstappen nu gewisseld naar een set harde banden. In eerste instantie kan dat een voordeeltje zijn voor Lewis…Doch HAM laat al snel aan zijn team weten dat hij het einde van de race niet gaat halen met deze banden.

Waar of niet, Hamilton gaat er nog maar eens even voor zitten. Langzaam maar zeker klauwt hij kostbare tiendes van seconden terug op Verstappen. Met dertien rondes te gaan, ontpopt Latifi zich tot de beste vriend van Verstappen. Hij blijft namelijk voor de neus rijden van Hamilton bij het op een ronde zetten en dat kost de Brit een volle seconde. Het gaatje dat geslonken was naar 1,3 seconden, loopt daarmee op tot 2,5 seconden. Hierna lijkt het verzet van HAM gebroken en wordt het gat al snel vier seconden. Normaal gesproken is dat game over.

Finish

Terwijl Verstappen op de overwinning afstevent zit het gevecht ‘m rond P6. Daar rijdt op dit moment Sainz, maar de Spanjaard lijkt wat problemen te hebben. Landgenoot Alonso ruikt bloed en dringt aan. Vlak achter Alonso rijdt nog steeds Ocon en daarachter komt Perez aanstormen. De Mexicaan heeft zich namelijk hardhandig langs Norris gewerkt in de Tarzanbocht.

Mercedes haalt ondertussen Bottas nog naar binnen. Dat lijkt te zijn om een aanval te doen op de snelste ronde. Maar niks is minder waar. Het team maakt simpelweg ruimte voor Lewis om ook een gratis stop te maken! Bottas vraagt waarom hij dan moest stoppen. Het team laat hem redelijk kortaf weten ‘vanwege vibraties’.

Even later horen we een boordradio van James Vowles richting Valtteri. Of de Fin eventjes wil ophouden met zijn poging om stiekem toch de snelste ronde te pakken. Maar Bottas, die weet dat zijn dienstbetrekking bij Mercedes toch op een eind loopt, lijkt er eindelijk genoeg van te hebben. Stiekem gaat hij toch gewoon naar de snelste ronde. Hierna komt Hamilton binnen, die roept dat hij ‘het extra punt nodig heeft’. Heerlijk dit.

De ongekroonde koning van de F1 rijdt ondertussen onbedreigd naar de zege. Hamilton pakt helaas voor de Max-fans alsnog de snelste ronde en wordt tweede, voor teammaat Bottas. Gasly rijdt foutloos naar P4, voor de even foutloze Leclerc op P5. Alonso pakt in de staart van de wedstrijd nog P6 af van Sainz. Teamgenoot Ocon daarentegen, die eigenlijk de hele race vlak achter Alonso heeft gereden, valt juist terug naar P9. Het zijn de kleine dingen die uiteindelijk een groot verschil maken soms. Tussen de twee Alpines finishen Sainz en Perez, terwijl het laatste puntje nog naar Norris gaat.

De koning geniet, Tom Coronel pinkt een traantje weg…Kortom…het is weer een…straatfeest!

Volledige uitslag Formule 1 Nederland 2021