Kwalificatie Formule 1: Sergio Perez pakt P8!

Max heeft de Sprint alweer gewonnen in Oostenrijk. Maar is hij ook DE BESTE in de reguliere kwalificatie?

Q1

Max Emilian is natuurlijk heel erg goed in Oostenrijk, dus de Nederlander verslaan wordt een enorme opgave. De McLarens lijken de beste kansen te hebben, want zij kwamen in de Sprint Shootout en Sprint ook het dichtst in de buurt. Ferrari is voorlopig afgehaakt en Mercedes was ook niet zo snel als in Canada en Spanje.

In de eerste sessie zit er acht tienden tussen de nummer 1 en de nummer 20. De afvallers zijn Albon, Stroll, Bottas, Sargeant en Zhou. Alonso gaat net wel door, maar niet met weelde. Hij is de nummer 15. Verder zijn er geen grote verrassingen, behalve dan wellicht dat VCARB door is met twee auto’s.

Q2

De zoon van Jos is in Q2 wel echt weer een flink stuk sneller dan de rest. Met nog vijf minuten te gaan is het ruim vier tienden naar Sainz en Russell. Voor de rest zijn de verschillen heel klein. Het lijkt wel weer 2023. De Ferrari’s, Merc’s, McLarens en Bulli’s gaan echter door. Toegevoegd daaraan Hulkenberg en Ocon, die goede zaken doen met een Q3 optreden. Ricciardo haalt het net niet, maar is vandaag wel weer eens sneller dan Tsunoda. Magnussen, Gasly en Alonso liggen er ook uit.

Q3

Max is veruit het snelste. Ruim vier tienden is het verschil met tweede man Norris. Russell is derde, ook omdat Piastri zijn beste ronde verliest vanwege track limits. Sainz gaat dan toch nog naar P4, voor Hamilton. De Spanjaard is eindelijk weer eens sneller dan Leclerc, die geen geweldig weekend kent tot nu toe en het moet doen met P6.

Dat is dan nog wel beter dan Perez, die weer eens niet in de buurt komt van Max. Hij is bijna negen tienden langzamer op deze korte baan. Ouch. Hülkenberg gaat naar P9 en troeft daarmee Ocon af.