Heel erg ruime auto die OOK zuinig is (kan dat?)

Veel bagageruimte combineren met een laag verbruik, wat zijn de opties als je een ruime en zuinige auto zoekt?

Ruime zuinige auto

Een ander ding dat zich lastig laat combineren is een grote auto die ook zuinig is. Dat is dan ook precies de zoektocht van Autobloglezer Mark mee zit. Of nou ja, niet zozeer een grote auto dan wel een ruime auto. Hij heeft op dit moment één vrouw (ja, eentje maar) en één kind. Ondanks dat dat kind zich laat identificeren als kleuter, weet iedereen dat je heel veel spullen ineens nodig hebt: campingbedjes, kinderzitjes, speelgoed, drinkbekers, 1 verhuisdoos vol spenen, een complete knuffelbrigade en nog meer items die je nodig hebt.

Dus Mark zoekt een auto met een ruime bagageruimte. Modern en luxe genoeg, maar ook een serieus grote bagageruimte: 600 liter is het echt het minimum voor vandaag. De auto hoeft niet zozeer heel erg snel te zijn, maar wel zuinig. Kortom, wat moet Mark gaan zoeken op Marktplaats?

De wensen voor een hele ruime doch erg zuinige auto kun je hieronder lezen:

Huidige / vorige auto’s: Kia Sportage Koop / lease: Koop Budget: 22500 Jaarkilometrage: 25000 Brandstofvoorkeur: Benzine, hybride, elektrisch Reden aanschaf andere auto: Grotere auto nodig (met name laadruimte) Gezinssamenstelling: 2 volwassenen, 1 kleuter Voorkeursmerken / modellen: Kia Ceed SW, Volkswagen Passat No-go merken / modellen: Frans!

Zo komen we aan de cijfers:

Verbruik: Spritmonitor

Brandstofprijs: United Consumers, € 2,194 per liter benzine / € 1,913 diesel/0,565 per KW

Verzekering: gemiddelde van meerdere aanbieders (WA+, inwoner Friesland, 40 jaar, 10 schadevrije jaren)

Motorrijtuigenbelasting: Belastingdienst

Wat mis je door de no go’s?

Nou, de belangrijkste! Het is toch opmerkelijk hoeveel mensen geen Franse auto meer wensen. Het is niet helemaal terecht (of interecht). Er was een periode dat de kwaliteit beduidend, eh, bijzonder te noemen was. Maar in dit geval mis je de Renault Talisman. Dat is een moderne puike middenklasser volgens het boekje. De betrouwbaarheid staat hoog aangeschreven, ze rijden heerlijk comfortabel en zuinig. Oh, en de bagageruimte is enorm!

Qua uitrusting is de Talisman bijna altijd compleet en ze zien er fraai uit. De kosten om het rijdend te houden ten opzichte van de ruimte en het comfort is zeer scherp te noemen. Kortom, een perfecte ruime en zuinige auto. Maar ja, het is Frans. Dus een no go. Gelukkig zijn er onbetrouwbaardere auto’s die wel in aanmerking komen:

Aangezien het behoorlijk open stond qua brandstofsoort, kiezen we van elk eentje. Waarvan wij denken dat het de beste in zijn soort is voor 22.500 euro. De eis is: heel veel bagageruimte. We beginnen meteen met 600 liter, voor minder doen we het niet.

Elektrisch: Jaguar I-Pace EV400S

€ 22.900

2018

133.950

Wat is het?

Een echt Jaaaaaaag! We hadden niet verwacht met een Jaguar aan te komen, maar hier is ‘ie De Jaguar I-Pace past namelijk in het budget én de eisen. Is dat niet goed nieuws? De I-Pace is een geweldige elektrische auto die vanaf het begin ontwikkeld is als zodanig. Dat verklaart ook de enorme ruimte aan boord, de bagageruimte is maar liefst 636 liter groot.

Qua uiterlijk is het niet typisch een Jaguar, maar het is nog absoluut een modern uitziende auto. Sterker nog, als je nu naar de Jaguar-dealer gaat is de nieuwste I-Pace in basis dezelfde. Nadeeltje: laden duurt LAAAAAANG. Je kunt bij de lunch onderweg gewoon dat geconfisqueerde flesje Pouilly Fumé opslobberen. Voordat de accu vol is, is de alcohol al lang uit je systeem. Oh, en die range is niet zo groot als de fabriek opgeeft.

Hoe rijdt het?

Ongelooflijk goed, eigenlijk. Dankzij 400 pk en direct beschikbaar koppel is het echt een snelle auto. Nu is snelheid nooit een probleem geweest bij veel elektrische auto’s. Handling wel. De Jaguar I-Pace heeft een buitengewoon prettig rijgedrag. Comfortabel, maar zeker niet week. En als je ervoor gaat zitten, kun je behoorlijk een hoek om met dit apparaat. Het is een van de weinige EV’s met iets van stuurgevoel.

Kosten

Verbruik: 24,13 kW

Brandstofkosten: € 285

Gewicht: 2.133 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 0*

Verzekering: € 115

Totale kosten per maand: € 400

*nu nog wel

Onderhoudsprognose

Het is een elektrische auto, dus dat betekent dat heel veel onderhoudskosten heel erg mee zullen vallen. Omdat je constant op de motor afremt, doe je heel erg lang met je schijven en blokken. Daarnaast heeft een EV geen verbrandingsmotor waar van alles aan kapot kan gaan. Wel is het zo dat je te maken hebt met een Jaguar die nieuw ruim 80 mille kostte, dus de onderdelen prijzen en onderhoudsprijzen zijn afgestemd op die nieuwprijs.

Afschrijvingsprognose

De I-Pace raakt telkens minder im Schwung. Mensen willen ‘m niet: te weinig actierqadius en te lange laadtijden. Dat is ook precies de reden dat de auto nu al in het budget past. Verwacht sowieso dat de eerte lichting elektrische auto’s binnenkort erg betaalbaar zullen zijn. Nieuwe EV’s hebben een lagere nieuwprijs en (veel) betere specificaties. Aan de andere kant, je koopt ‘m al voor heel weinig, dus meer dan die 23 mille ga je niet afschrijven, terwijl de eerste eigenaar er 60 mille op verloren heeft.

Plug-in: Skoda Superb iV Business Edition Plus

€ 22.900

2020

140.500 km

Wat is het?

Niet een Passat GTE! Aanvankelijk moesten we denken aan een Passat GTE bij het horen van de wensen en eisen voor een grote en zuinige gezinsauto. Maar als het specifiek om bagageruimte gaat, is de Superb de koning met 660 liter inhoud! Het is niet vreemd dat je ze veel ziet als taxi, want het comfort en de ruimte zijn dik voor elkaar, evenals de waar voor je geld. Het nadeel? Het is wel een érg zouteloze en Nederlandse auto in deze uitvoering. Ja, het is allemaal prima, maar het is een rijdende Dirk van der Broek-tas: heel ruim en alles wat er in zit is verrassend betaalbaar, maar er zit kraak nog smaak aan.

Hoe rijdt het?

Vanwege de afmetingen en wielbasis van de Superb, zou je het bijna als een E-segment auto kunnen zien. Zo rijdt het absoluut niet. Op het gebied van NVH is het overduidelijk een D-segmenter en dan niet de beste. Ja, een Skoda heeft Volkswagen techniek, maar ook mindere goede geluidsisolatie en slappere dempers dan een Passat. Dat gezegd hebbende, is het alsnog meer dan een ruime voldoende. Sportiviteit is ‘m vreemd, maar als lange-afstandsrcruiser is het meer dan perfect. Zeker op de Nederlandse wegen is het meer dan voldoende. De aandrijflijn is beproefd en prima: niet extreem snel, maar zeker vlot genoeg.

Kosten

Verbruik: 1 op 23,81

Brandstofkosten: € 192

Gewicht: 1.730 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 50

Verzekering: € 75

Totale kosten: € 317

Onderhoudsprognose

Het zijn allemaal bekende onderdelen qua techniek. Dus wat dat betreft zit het wel snor. Over het algemeen staat de betrouwbaarheid hoog aangeschreven. Heel erg fijn is dat de aandrijflijn behoorlijk solide is: die 1.4 TSI is niet zo dramatisch als de vroegere TSI’s en dat geldt ook voor de automaat.

Afschrijvingsprognose

Grote Skoda’s valt niet echt onder hete waar, maar in Nederland is er meer dan genoeg animo voor. Reken er wel op dat je die eerst 5-10 het snelst gaat afschrijven, zeker als je over de 2 ton gaat qua kilometers. Gezinsauto’s met lage gebruikskosten zullen overigens altijd in trek zijn, dus ook over een paar jaar verkoop je het nog prima door (en anders staan ze bij de export te springen).

Benzine: Kia Ceed SW Sportswagon 1.5 T-GDI DynamicLine

€ 22.700

2021

60.000 km

Wat is het?

De anti-yolo. Het is een heel erg verstandige auto, deze Kia Ceed. Het is niet de auto die je jezelf beloofd hebt. Het is de auto die je koopt zoals je ook een magnetron, airfryer, wasmachine of televisie koopt. Met een bagageruimte van 625 liter kan het genoemde witgoed ook vervoerd worden. De Kia scoort namelijk op heel erg veel punten heel erg goed. De auto laat bijna nergens steken vallen. Dat gezegd hebbende, je hebt niet echt het idee dat je verwend wordt.

Hoe rijdt het?

Wederom kun je er niet echt iets op aanmerken, maar is het niet alsof je jezelf een cadeautje hebt gedaan. De Kia Ceed is met deze motor vlot zat, maar niet echt snel. Het comfort is prima voor de klasse, maar niet bovengemiddeld. Het is gewoon ‘een auto’. Het is dus eigenlijk een Vomar-tas, zeg maar. Ook hier is het een heel erg verstandige keuze en wordt je nergens echt bedankt voor het feit dat je die keuze hebt gemaakt. Wachtruimtes van tandartspraktijken zijn doorgaans gezelliger.

Kosten

Verbruik: 1 op 15,22

Brandstofkosten: € 301

Gewicht: 1.260 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 65

Verzekering: € 65

Totale kosten per maand: € 327

Onderhoudsprognose

Ja, de Ceed mag dan saai en gemiddeld zijn, er is wel een enorm voordeel: garantie! De Ceed heeft nog fabrieksgarantie. Gezien de lage leeftijd en kilometerstand kun je nog jaren genieten zonder dat je tegen grote kosten aanloopt. Kijk, dan is 22.700 euro investeren in een Kia gewoon een slimme keuze. Beurtjes zijn een paar honderd euro en er zijn geen grote dingen (motor, bak) die prijzig onderhoud vereisen op de lange termijn. Hier kun je nog heel erg lang van genieten.

Afschrijvingsprognose

Een verstandige benzine-stationwagon met automaat zal altijd wel in trek zijn. Uiteraard is de prijs vrij hoog en zul je in het begin vrij snel een paar duizend euro afschrijven, daarna vlakt het wel mooi af. Aziatische auto’s schrijven altijd in het begin hard af (de eerste paar jaar). Mede dankzij de vermeende betrouwbaarheid zijn ze als occasion behoorlijk in trek. Dus na vier jaar en een ton erbij kun je er altijd nog wel 12 mille voor vragen.

YOLO: Mercedes-Benz E300 BlueTEC Hybrid AMG-Line (S212)

€ 20.490 (Duitsland)

2013

170.000 km

Wat is het?

Je kan natuurlijk wel een verstandige keuze maken, maar waarom wil je niet eventjes genieten? Natuurlijk is er bijna niets slimmer dan een Kia, maar waarom niet gewoon een lekkere ontspannen Mercedes? Deze generatie E-Klasse (de S212) is namelijk RUIM. Niet alleen omdat het een klasse groter is dan de Superb, maar die bagageruimte is echt enorm, namelijk 695 liter (en bijna 2 kuub met de bank naar beneden). In dit geval hebben we gekozen voor een diesel hybride. Deze heeft een paar nadelen, waaronder de hoge motorrijtuigenbelasting maar ook een paar voordelen.

Hoe rijdt het?

Heel erg ontspannen. In een E-Klasse zit je als een koning. Zoals @bart1976 zegt: je rijdt niet, maar wordt gereden. Niet alleen is er enorm veel ruimte, je zit in een fraaie omgeving, met fijn aanvoelende materialen en hoogwaardige afwerking. Premium is niet alleen iets ‘tussen de oren’, elke meter in een E-Klasse is fijner dan in een Ceed. De aandrijflijn is geweldig, zeker voor mensen die maximaal ‘gemiddelde’ haast hebben. Dan zijn de prestaties gewoon prima en het verbruik erg laag.

Kosten

Verbruik: 1 op 13,85

Brandstofkosten: € 288

Gewicht: 1.855 kg (ja, die 5 kg is balen)

Motorrijtuigenbelasting: € 219

Verzekering: € 115

Totale kosten per maand: € 622

Onderhoudsprognose

Een E300 BlueTEC Hybrid kostte nieuw 70 mille en met een paar opties werd dat eenvoudig meer. Het onderhoud is op het niveau van die prijs. Overigens is het niet zo eng als het lijkt. Onderdelen zijn bij Mercedes bijna altijd voorradig, dat is wel fijn. Ook als ze wat ouder zijn. Daarnaast zijn er veel dealers en nog meer specialisten die Benzen op de weg houden.

Afschrijvingsprognose

In vergelijking met BMW’s en Audi’s, doe Mercedessen het vaak ietsje beter. In het geval van de E-Klasse is het vrij eenvoudig waarom: er staat altijd een taxibedrijf klaar om de auto in de vloot op te nemen. Hoe hoger de kilometerstand, hoe verder het taxibedrijf van de Nederlandse grens is verwijderd. Dat dan weer wel.

Conclusie heel erg grote auto die ook ruim is:

En wat moet je dan kiezen? Nou, een paar dingen om mee te geven met het maken van de keuze. Lat die YOLO kiezen en opteer voor de E220d zonder hybride-meuk. Fiscaal voordeel is er niet en de non-hybride is lichter en zuiniger (zeker op lange afstanden). Oh, en iets eenvoudiger. Door dat laatste is de Kia Ceed ijzersterk en nuchter beschouwd de beste keuze.

Weinig kilometers, veel garantie, prima prestaties en alle ruimte die je nodig hebt. De Jaguar is een geinige en origineel alternatief, maar alleen geschikt voor een zeer specifiek gebruik. Dus ja, dan blijft er maar eentje over: de Skoda. De kosten om het rijdend te hoger zijn niet heel erg veel hoger dan de Kia, maar je hebt een auto die een volle klasse hoger staat.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomauto.