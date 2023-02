Jos Verstappen slaat start rally seizoen over omwille van gezondheid

Jos Verstappen is lekker bezig in de rally sport, maar slaat nu het begin van het seizoen over.

Jos Verstappen heeft na zijn actieve racecarrière natuurlijk alles op alles gezet om Max Verstappen tot onze held te maken. Het was een enorme gok en we vragen ons wel eens af wat er gebeurd zou zijn als Max het talent van Latifi gehad had. Maar gelukkig is Max van de absolute buitencategorie en is het allemaal op zijn pootjes terecht gekomen.

Talent

Nu Max een/de gearriveerde ster van de koningsklasse is, is het voor Jos ook weer tijd om leuke dingen te gaan doen. De beste man is nog altijd ‘maar’ vijftig jaar oud en nu het geld tegen de plinten aan klotst binnen de familie, is er ruimte voor leuke projecten. Zo zette Verstappen vorig jaar zijn eerste stappen in de rallysport. En hoewel Jos misschien niet meer de reflexen heeft van zijn zoon, maakte hij toch op menigeen indruk. Dat er wat talent inzit om heel hard te rijden met auto’s, is duidelijk.

Škoda

Voor Jos smaakte het avontuur van vorig jaar ook naar meer. Zodoende is er voor dit jaar een fonkelnieuwe Škoda Fabia RS Rally2 aangekocht, waarmee Jos en navigator Renaud Jamoul mee in actie willen komen. De eerste rally stond eigenlijk voor deze maand op de rol in het Belgische Haspengouw. Maar Jos moet vanwege gezondheidsredenen afhaken.

Migraine

De Limburger heeft volgens Verstappen.nl last van migraineklachten. Hij is inmiddels weer in goede doen volgens de website, maar zal omdat er nader onderzoek gedaan wordt toch de rally laten schieten. In absoluut levensgevaar is Jos in ieder geval niet. Dat leiden we in ieder geval af uit het feit dat hij wel afreist naar Bahrein, om de Formule 1 wintertest bij te wonen.

Gravel

Verstappen plant dit jaar nog aan meerdere rally’s mee te doen, waaronder die in Hellendoorn. Tevens is hij van plan zich voor het eerst te wagen aan echte gravelrally’s in Frankrijk en Portugal. In de F1 reed Jos ook wel eens door de gravel, maar in dat geval was dat nooit de bedoeling. We hopen in ieder geval dat Jos zich snel weer beter voelt en lekker aan de slag kan met zijn Fabia. Waarvan akte.