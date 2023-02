Russische autoverkopen kelderen als een baksteen

Niet geheel verrassend is de automarkt van Rusland compleet ingestort en liggen de autoverkopen aardig op hun gat.

Het is over een paar dagen alweer een jaar geleden dat Rusland bij Oekraïne binnen viel. Wat een stuk sneller ging: de afkeur van het Westen richting de Russen en diens opgelegde sancties. Sportevenementen bannen nu Russen, iedereen die zaken doet met Russen wist niet hoe snel ze hun banden moesten verbreken en ook de auto-industrie brak vrij snel met Rusland. Vele fabrikanten hebben namelijk een fabriek in Rusland en doen zaken met de Russen om hun auto’s te bouwen en te verkopen.

Harde gevolgen voor autoverkopen Rusland

Nu wordt met cijfers duidelijk wat voor gevolgen dit heeft voor de automarkt. En die zijn fors. Het uitgegeven geld voor nieuwe auto’s is afgenomen met 52 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit omdat in Rusland enorm vergroot wordt waar de rest van de wereld door COVID-19 last van had: tekorten. Nieuwe auto’s worden bijna niet meer gebouwd dan wel aangeleverd en dus is alles wat wél aangeleverd wordt schaars. Dat levert dan weer zulke astronomische prijzen op dat het niet bereikbaar is. Het aantal autoverkopen in Rusland in aantallen is dan ook met 59 procent gedaald. Er is niet zo weinig autoproductie geweest in Rusland sinds 1991, de val van de Sovjet-Unie.

Tweedehands

De oplossing voor vele Russische burgers is dan ook uitwijken naar de tweedehands markt. Daar blijven de cijfers ietwat stabiel, want iedereen die nu geen nieuwe auto kan kopen wordt opgeteld bij de tweedehands kopers. Het aantal tweedehands auto’s in de totale autoverkopen is dan ook 75 procent (dit was 55 procent in 2021). Wel is er dus een toename van het aantal verkochte tweedehands auto’s. Ook op de tweedehands markt is er nu sprake van schaarste en flinke prijsinflaties voor de meeste automodellen. Als je goedkoop wil rijden in Rusland, ben je nu aangewezen op een tweedehands Lada of goedkope Chinese auto.

Import

Ook zijn er steeds meer mensen die een auto importeren, de meeste vanuit Japan. De officiële import van automerken is immers ook enorm gedaald, zo meent Skoda dat ze dit jaar 80 procent minder auto’s naar Rusland hebben gebracht dan voorgaande jaren. Wel is de prognose dat de autoverkopen in Rusland weer een beetje gaan toenemen in 2023, maar nog steeds is er sprake van de helft aan totale verkopen ten opzichte van 2021. (via Reuters)