Jos Verstappen moet even wennen aan communicatie

Jos Verstappen moet nu hij weer achter het stuur stapt even wennen aan communicatie.

Niet alleen Max Verstappen gaat binnenkort weer racen in België, ook vader Jos staat op het punt weer eens ouderwets te scheuren in ons buurland. Sterker nog, Jos zal dat eerder doen dan Max, want hij komt dit weekend al in actie. Plaats van handeling zullen de weggetjes zijn in de omgeving van het pittoreske Ieper, zoor Francophones ook wel aangeduid als Ypres.

Want jawel, Jos Verstappen zal weer in actie komen tijdens een officiële race die deel uitmaakt van een FIA wereldkampioenschap. De 50-jarige geeft op Verstappen.nl toe dat hij altijd al fan was van het kijken naar de rallysport. Nu doet de voormalig F1 coureur dus ook zelf mee aan het spektakel, met een Citroën C3 Rally2. Op zich is het wel toepasselijk natuurlijk, Jos die een paar stukjes offroad meepakt…#temakkelijk.

Ons Jos koestert zich natuurlijk geen illusies dat hij direct champagne staat te spuiten op zondag, althans niet voor het winnen van het evenement. Finishen zou hij al als een succes beschouwen. Het grote leerpunt is volgens de Limburger het communiceren met de navigator. In een Formule 1 auto, zit die uiteraard niet naast je in de auto. Dat zou immers iets te gezellig worden. Eigenlijk vond Jos het aanvankelijk maar niks, dat iemand tegen hem aan zat te praten:

Toen ik in Formule-auto’s racete, vond ik het al niks als een engineer tijdens een race over de boordradio tegen mij praatte. Nu wordt er constant tegen mij gepraat. Daar moest ik echt aan wennen en het accepteren. Ook om ernaar te luisteren en te begrijpen wat ik moest doen. Dat was lastig om mij eigen te maken. Jos Verstappen, houdt niet van heisa aan zijn kop

Over de mogelijkheid om samen met Max in een auto te stappen is wel nagedacht, maar lijkt voorlopig geen serieuze optie. Inmiddels geniet Jos echter desalniettemin van het rallyen en van de vooruitgang die hij boekt. Hij is dan ook van plan meer WRC-rally’s te gaan doen. Jos zegt hierover:

Ik mag dan inmiddels 50 jaar zijn, maar ik leer nog steeds veel en moet ervaring in het rallyrijden opdoen. Maar bovenal geniet ik ervan en daarom ben ik hier. Jos Verstappen, geniet van het leven want het is er maar even

En gelijk heb ‘ie. Toch?