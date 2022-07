Red Bull: “Jos Verstappen is fantastisch maar soms snel boos”

Red Bull claimt dat Jos Verstappen soms snel boos is.

Dingen kunnen snel veranderen in de wereld en zeker ook in de Formule 1. Na de eerste drie races van dit seizoen leek Charles Leclerc weg te rennen met het kampioenschap. Inmiddels zien de zaken er heel anders uit. Onze held Max Verstappen staat nu een straatlengte voor op de Monegask en op zijn teammaat Perez.

Toch was Jos Verstappen na de Grand Prix van Monaco nog niet zo zeker van zijn zaak. Verstappen werd daar derde, terwijl Sergio Perez de race won. Vader Jos had het idee dat Red Bull ook zijn jonge spruit had kunnen laten winnen met een andere strategie. Volgens Verstappen senior een gemiste kans, daar zijn zoon toch gezien moet worden als Red Bulls beste kans om kampioen te worden. Woorden van die strekking tekende Jos ook op in zijn column, tot vreugde van de Britse pers.

Red Bulls kloppende hart Helmut Marko heeft nu verteld dat hij ons Jos nadien gebeld heeft en een en ander uit de doeken gedaan over dit gesprek. In gesprek met kwaliteitspublicatie De Limburger zegt Marko:

Jos is fantastisch en hij is de reden dat Max zo ver is gekomen. Toen Max de Formule 1 binnenkwam was het niet altijd makkelijk met Jos. Hij had overal een mening over, nog steeds trouwens. Het creëert wrijving binnen het team en het geeft journalisten zoals jullie iets om over te schrijven. Ik belde hem direct en zei ‘Wat is dit, Jos?’. Iedereen mag zijn mening hebben, ook Jos, maar hij zou dat niet op de website van zijn zoon moeten publiceren. Hij zei: ‘Ja, maar ik ben de vader.’ Ik zei dat dat prima is, maar dat dit niet de manier is. Jos is Jos, soms wordt hij snel boos en dat gaat niet veranderen.

Helmut Marko, is Max’ tweede racevader