Jubileum! Vrachtwagen voor 10de keer vast bij viaduct Waalwijk

Wat gaat hier nu elke keer fout?

Het is een bijna dagelijks verschijnsel, de afgelopen tijd in Waalwijk. Het viaduct op de Hertog Janstraat is niet geschikt voor vrachtwagens. Toch rijden er telkens truckers en die komen vervolgens vast te zitten. Gisteravond was het weer zover.

Vorige week reed een vrachtwagen zich klem tegen en de afgelopen maanden kwam het ook voor. Het is nu de tiende keer. Het viaduct is 3,6 meter hoog en dus ongeschikt voor vrachtverkeer. De gemeente en Rijkswaterstaat hebben enkele weken geleden meerdere waarschuwingsborden geplaatst. Ze zijn best duidelijk. Onder meer twee grote borden voor het ingang van het viaduct waarschuwen bestuurders dat het viaduct slechts 3,6 meter hoog is.

Wat de vrachtwagenchauffeurs tijdens het rijden doen weet ik niet, maar de borden worden massaal genegeerd. De chauffeur van gisteren probeerde nog zijn banden leeg te laten lopen, maar deze maatregel mocht niet baten. Een sleepwagen moest er aan te pas komen om de vrachtauto weg te kunnen halen.

Foto via Google Streetview