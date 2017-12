Europa maakt truckers en buschauffeurs gevaar op weg

Nieuwe Europese regels maken het mogelijk voor truckers om vaker en langer achter elkaar te rijden.

Het Europees Mobiliteitspakket ondermijnt volgens de FNV de werkomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid van beroepschauffeurs en “leidt tot een race naar beneden in het wegvervoer”, aldus de vakbond. Ze schrijft dit in een brief aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Men vreest bij de FNV voor de gezondheid en veiligheid van de beroepsgroep, passagiers en medeweggebruikers.

Volgens het voorstel voor het Europees Mobiliteitspakket mogen chauffeurs drie keer zes dagen achtereen werken met 24 uur rust verspreid over die zes dagen. Dat is dus vier uur rust per dag. Na 18 dagen en twee keer 24 uur rust volgt vervolgens 87 uur rust. Per werkdag mag straks tot 15 uur gereden worden. Je hoeft geen hogere wiskunde gestudeerd te hebben om uit te kunnen rekenen dat oververmoeidheid op de loer ligt. De risico’s daarvan spreken voor zich, tenzij chauffeurs een Ford-petje op hebben. Op dit moment is het zo dat een chauffeur maximaal twee keer per week tien uur aaneengesloten mag rijden, en de rest van de week maximaal negen uur.

Los van het probleem met de werktijden ziet de FNV ook andere zorgelijke ontwikkelingen in de transportsector, zoals het liberaliseren van de regels voor huurvoertuigen. De FNV vreest een wildgroei aan schijnconstructies als dat gebeurt. Ook het openstellen van het streekvervoer wordt als zorgwekkend betiteld. De FNV is bang dat de kwaliteit van de dienstverlening in het Openbaar Vervoer in het gedrang komt.

Kortom: de FNV is boos! Nu komt de organisatie op mij altijd over alsof ze altijd boos zijn, maar tegelijkertijd deel ik wel hun zorgen over met name de werktijden voor beroepschauffeurs. Het Europees Mobiliteitspakket klinkt inderdaad niet bepaald als een verbetering.