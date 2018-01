De Duitse Drie: wie verkocht de meeste auto’s in Nederland?

Wie komt er dit jaar het sterkste uit de bus?

Nu de volledige Nederlandse verkoopcijfers op straat liggen, zijn wij druk bezig met het verzamelen van allerlei interessante statistieken. Naast een compleet overzicht met de verkopen van 2017, die om eerlijk te zijn niet bijzonder indrukwekkend waren, brachten we jullie onder meer stats van Alfa Romeo en Aston Martin. De Duitse Drie kunnen natuurlijk niet ontbreken, dus die pakken we vanavond mee.

Mercedes maakt op internationaal niveau grote stappen en ook in Nederland deden ze het goed. Van de drie Duitse fabrikanten zijn zij de enige die een marginaal percentage weten te ontlopen en een stijging van 3,1 procent verwelkomen. Dit in tegenstelling tot BMW, die hun verkopen met slechts een half procent zag toenemen, en Audi, die zelfs met een daling te maken kreeg.

Merk Verkoop 2017 Verkoop 2016 Verschil t.o.v. 2016 Audi 14.609 14.696 - 0,6% BMW 18.830 18.736 + 0,5% Mercedes-Benz 15.851 15.378 + 3,1%

Hoewel het om verschillen van slechts enkele honderden auto’s gaat, zijn ze opmerkelijk genoeg in lijn met de internationale verkopen. Dit wil nog wel eens afwijken, maar in het geval van de afgezette auto’s in Nederland is dit dus niet zo (volgens Bovag). Dit wil echter niet zeggen dat Mercedes ook de meeste auto’s verkocht, want ondanks dat zij procentueel het hardst stegen, mogen we die eer aan BMW toedichten.

Het merk uit Beieren gaat in ons land fier aan de leiding en neemt daarmee een uiteindelijke #8 in op de lijst van autofabrikanten. Hiermee verliezen ze ten opzichte van het voorgaande jaar echter twee posities. Mercedes verliest eveneens, al zij het een enkele plek. De mannen en vrouwen uit Stuttgart komen terecht op #10 en worden op de hielen gevolgd door Audi, die zich op #11 bevinden en daarmee gelijkspelen.