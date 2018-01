Dit is de nieuwe McLaren Senna in het wild

Is het beest mooier in de frisse buitenlucht?

Met de introductie van de McLaren Senna waren de meeste meningen niet heel positief. Sommigen vonden het een schande dat ‘zo’n lelijke supercar’ de naam Senna mocht dragen. Die mening zag je wereldwijd op diverse platformen voorbijkomen. McLaren-fanboys waren wel enthousiast en tussen neus en lippen door waren er de nodige positieve comments te vinden.

Tot nu toe is de exclusieve Senna alleen te zien geweest aan de hand van droge studioplaatjes en wat liveshots op het launch event. Een auto oogt echter altijd nét even anders als je ‘m op straat ziet. Met natuurlijk licht worden onder meer andere lijnen zichtbaar.

De Senna op de foto’s is gespot door Luke Papworth in thuisland Engeland. Het kan hier gaan om een vroeg exemplaar voor een klant of een concept/pre-productiemodel. In tegenstelling tot de launch kleur (oranje) is deze Senna sinister zwart.

Ondergetekende blijft sceptisch. In mijn ogen lijkt de Senna op een Lamborghini Veneno van McLaren. En de Veneno was ook al zo’n lelijk monster. Lelijk of niet: de Senna is gewoon uitverkocht. Het laatste exemplaar, dat werd geveild voor het goede doel, leverde meer dan een miljoen euro op.