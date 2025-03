Ferrari F44, de nieuwe supercar van Lewis Hamilton

Lewis Hamilton lijkt in de huid van Michael Schumacher te willen kruipen met de Ferrari F44.

Het is niet ongebruikelijk dat Formule 1-coureurs zich bemoeien met de straatauto’s van het merk. Het bekendste voorbeeld is misschien wel Michael Schumacher, die regelmatig gespot werd bij testprogramma’s van een nieuw model. Onder andere de 430 Scuderia werd door en door getest en mede-ontwikkeld door Schumacher.

Nu Lewis Hamilton bij Ferrari zit kunnen we misschien wel dergelijke dingen verwachten. Of zelfs een stapje verder. De Brit heeft een idee om zijn eigen Ferrari straatauto te ontwikkelen. De Ferrari F44. Daarover bericht Motorsport.com

Ferrari F44: handgeschakelde supercar

En nee, dat is geen marketingpraatje voor een speciale editie van een bestaand model met wat badges hier en daar. Hamilton wil back to basics, met een F40-achtige supercar mét een handbak. Dat zou echt uniek zijn, want Ferrari is sinds de 458 gestopt met het aanbieden van handgeschakelde modellen.

Hamilton denkt goed aan zichzelf. De naam F44 is immers een verwijzing naar startnummer 44, De F verwijst weer naar de legendarische F40.

Het zou echt bijzonder zijn als Ferrari groen licht geeft voor dit project. De F40 was een lichtgewicht (1.100 kg) supercar met een listige twin-turbo 2.9-liter V8. Die rauwe rijervaring wil Hamilton naar het heden vertalen met zijn Ferrari F44. Precies dat mist Hamilton in de huidige generatie supercars en hij wil het terugbrengen met een eigen model.

De Italianen zijn niet vies van speciale edities en limited-run modellen. Denk aan een Monza SP1/SP2 en de Daytona SP3, dus wie weet? Hamilton heeft in ieder geval de naam en invloed om zo’n project op gang te trekken. Zeker als HAM mooie dingen laat zien bij Ferrari kan hij credit opbouwen om de komst van de Ferrari F44 af te dwingen. Moet het team wel meewerken.