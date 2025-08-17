Lewis Hamilton blijkt absoluut koopje te zijn voor Ferrari

Lewis Hamilton staat momenteel zesde vlak achter teammaat Leclerc in het F1 kampioenschap. Van het binnenhalen van een gedroomde titel is dus nog geen sprake. Toch blijkt het vastleggen van Hamilton een gouden greep te zijn voor Ferrari.

Het is zomerpauze in de Formule 1 en dus de tijd om balansen op te maken. Zo kunnen we stellen dat Lewis Hamilton het voorlopig niet beter doet dan Carlos Sainz bij Ferrari naast Leclerc. In de races komt de veertiger nog altijd goed uit de voeten, maar het zijn vooral de kwalificaties waar LH44 het af laat weten. Zelden is hij sneller dan erkend kwalificatiebeest Leclerc. En soms is hij zo langzaam dat er op zondag veel te veel werk te doen is om er het beste resultaat uit te slepen. De laatste race in Hongarije was daarbij een dieptepunt. Leclerc startte op pole en werd vierde. Hamilton startte voor de tweede race op rij buiten de top-10 en eindigde als twaalfde.

Niet goed genoeg

Ook Hamilton zelf weet dat het, in ieder geval voor nu, niet goed genoeg is. De zevenvoudig kampioen kraakte zichzelf volledig af na de race. Op zich verfrissend dergelijke zelfreflectie bij een F1 coureur. Maar het was wel érg over de top allemaal, waardoor het (opnieuw) gemaakt overkwam en eigenlijk niemand er blij mee was. Zelfs Hamiltons voormalig teambaas Toto Wolff vond het noodzakelijk zijn oude speerpunt eventjes een speech te geven in het Ferrari motorhome, naar verluidt.

Hamilton alsnog goud waard voor Ferrari

Enfin, op het circuit gaat het dus niet allemaal zoals gewenst, maar naast het circuit gaat HAM nog steeds als een speer. Afhankelijk van wie je gelooft verdient Hamilton alles bij elkaar zo’n 60 miljoen Euro per jaar bij Ferrari. Doch dit is voor de Scuderia alsnog een koopje. La Gazzetta dello Sport becijfert namelijk dat Ferrari halverwege het seizoen al bijna het jaarsalaris van Hamilton heeft terugverdiend aan de associatie van de kampioen aan het team.

De verkoop van merchandise, de verhoging van de merkwaarde en het binnenhalen van meer sponsorgeld zouden nu al een plusje betekenen van ruim 50 miljoen Euro. En de verwachting is dat getal nog groter zal worden. Zeker als Hamilton ook nog echt zou gaan winnen. Het is een beetje zoals bij Ronaldo, die voor Madrid al snel zijn recordtransfer terugverdiende aan shirtverkoop en aanverwanten. Zo zie je maar weer; om geld te verdienen moet je eerst geld investeren. Waarvan akte.