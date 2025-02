Hamilton kan gewoon nog tien jaar door

Volgens een echte kenner kan Lewis Hamilton nog wel tien jaar door in de F1. Is dit de mening van A) Lewis Hamilton B) Ralf Schoenmaker of C) Sjaak Nieuwstad?

Lewis Hamilton begint dit jaar aan wat velen verwachten dat zijn laatste kunstje gaat zijn in de F1. Middels een iconische foto zette de inmiddels 40-jarige Hamilton zijn start bij team rood luister bij. HAM heeft naar verluidt een tweejarig contract bij Ferrari getekend. Maar hoe lang hij daadwerkelijk bij het team zal rijden, zal natuurlijk vooral afhangen van de resultaten. Zowel in positieve als in negatieve zin.

Sjaak

Jacques Villeneuve -jawel!- denkt dat de Brit als hij zou willen nog wel tien jaar door kan in de sport. Volgens de Canadese wereldkampioen van 1997 is de fysiek niet zo belangrijk voor Lewis, want de zevenvoudig kampioen is nog kwiek en fit. Het gaat vooral in wat er in het koppie zit, aldus Sjaak.

De achtste

Met de motivatie zit het volgens Villeneuve wel goed. Wat hem betreft is duidelijk dat Lewis zijn achtste titel nog wil winnen met Ferrari. Op dat moment zou hij officieel de meest succesvolle coureur zijn in alle opzichten. De meeste overwinningen en poles heeft hij al. Maar het record aan titels moet hij nog delen met Michael Schumacher.

Schumi gaf het (verkeerde?) voorbeeld

Die laatste kwam als 41-jarige nog terug als coureur bij Mercedes, maar was vooral in het begin ‘roestig’ na drie volledige seizoenen buiten de sport. Geinig genoeg kwam de grootmeester gedurende zijn drie jaar bij Mercedes langzaam maar zeker steeds dichter in de buurt van jonge teammaat Rosberg. Maar het was net niet genoeg voor de destijds 44-jarige en het team om er nog een extra vervolg aan te geven. Schumachers opvolger bij het team was destijds…Hamilton.

Laudaesque

HAM heeft het voordeel dat hij geen tijd gemist heeft in de sport, hoewel we vorig jaar voor het eerst zagen dat de jongere Russell hem begon te overvleugelen. Veel zal daarom afhangen van hoe Ferarri presteert en hoe HAM zich verhoudt tot de pijlsnelle maar ietwat inconsistente Leclerc. Zit ‘ie er qua snelheid dicht genoeg in de buurt om op ervaring de interne strijd te winnen zoals Niki Lauda dat deed ten opzichte van Prost in 1984?

Nando

Mocht zo’n scenario zich ontvouwen en LH44 slagen in het adagium ‘don’t let the old man in’ zijn we wellicht straks nog eerder Verstappen kwijt dan Lewis in de koningsklasse. Eigenlijk is maar een ding zeker: de enige die nog zal rijden als beide rivalen de sport verlaten hebben, is Fernando Alonso. Waarvan akte.