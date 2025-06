Hamilton: “F80 is de snelste straatauto waar ik ooit in heb gereden”

Lewis Hamilton mocht een blokje om met de Ferrari F80 en dat valt niet tegen, als we de beelden zo zien.

Het was even een schok, dat Lewis Hamilton het team waarmee hij vrijwel al zijn titels haalde verliet. Hij deed dat zeker niet voor niks: sir Lewis mag zichzelf nu officieel een Ferrari-coureur noemen. Dat klinkt prestigieuzer dan dat het is, want zelfs nu Max Verstappen en Red Bull niet meer het gevaar zijn, weet Ferrari nog steeds niet overtuigend de snelste te zijn. Maar hey, Ferrari is en blijft Ferrari in de F1.

Ferrari F80

Wat natuurlijk ook betekent dat Lewis Hamilton de volle toegang krijgt tot de speeltjes van Ferrari die normale stervelingen ook eventueel zouden kunnen kopen. Nou had LewHam al een paar van deze auto’s in zijn collectie, maar voor een beetje goede promotie mag de zevenvoudig wereldkampioen nu ook met de nog niet voor klanten beschikbare Ferrari F80 een rondje rijden, samen met teamgenoot Charles Leclerc.

Snelste straatauto ooit

Nou moet je niet in het hol van de leeuw de meest prestigieuze auto van je werkgever een zeepkist noemen, dus is Lewis Hamilton zeer positief over de Ferrari F80. Al kunnen we ons op zich voorstellen dat het een serieus snelle bolide is. Hamilton noemt het zelfs ‘de snelste straatauto waar hij in heeft gereden’. Sceptici zouden dit zelfs een steek onder water jegens zijn ex-werkgever kunnen noemen, want Hamilton heeft ook voldoende malen de Mercedes-AMG One mogen uitlaten. De nog onbewezen Ferrari F80 sneller noemen dan de recordhouder op de ‘Ring, da’s een taaie. Wel veelbelovend.

Er komen 799 exemplaren van de Ferrari F80, waarvan alle exemplaren al vergeven zijn. Toch wil Hamilton er graag eentje. Kunnen ze vast wel wat voor regelen, bij Ferrari. Hoop je. En zo niet, dan lukt het hem vast om de Lewis Hamilton-special annex nieuwe F40 genaamd F44 te bemachtigen, dat zal ook een speciaal apparaat zijn. Maar goed, de F80 is goedgekeurd door de grootmeester zelf. Dat zal vast goed vallen bij de kopers.