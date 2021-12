Justin Kluivert neemt kneiterdikke Audi RS6 Urban in ontvangst

De Nederlandse international Justin Kluivert heeft met dank aan Absolute Motors een heerlijk dikke Audi RS6 Urban ontvangen.

Een tijdje geleden werd de Audi RS6 Urban onthuld door Absolute Motors. Dit Nederlandse bedrijf heeft een standaard RS6 omgetoverd tot een Audi RS6 ‘Urban’. Het resultaat is relatief simpel en toch is er aardig wat veranderd.

RS6 Urban

Ten eerste is hij matzwart met vrijwel alles wat zwart kan in het zwart gespoten, van grilles tot logo’s en van velgen tot spiegelkappen. Ook zijn de koplampen getint. Een accentkleur wordt toegevoegd door verschillende details in Solar Beam Yellow van Mercedes. Denk aan de remklauwen, logo’s op de velgen en het labeltje van de RS-logo’s. Het heeft iets weg van een reflecterend hesje op een camouflageoutfit, want de knalgele remmen zijn wel érg fel vergeleken met het extreem zwarte uiterlijk. Aan de andere kant is het wel een gaaf contrast.

Oh ja, mocht het uiterlijk niet je ding zijn, dan is de krachtkuur dat misschien wel. De Audi RS6 Urban is gekieteld naar 718 pk en 1.050 Nm. Vlotter én aangepast. Er is een markt voor gelukkig, want deze Audi RS6 Urban is recent verkocht.

Justin Kluivert

De koper van de Audi RS6 Urban is een bekende. Justin Kluivert, die gezwicht is voor de Audi RS6 Urban. Justin is uiteraard één van de zoons van Patrick Kluivert is zelf ook in het hoog niveau voetbal geëindigd en speelt nu ook bij clubs over de hele wereld. Dat tikt lekker aan en dan doe je soms jezelf wat cadeau. Zoals deze RS6.

Of de Audi RS6 Urban door Justin Kluivert op de Nederlandse wegen wordt gebruikt is niet bekend, maar je weet het maar nooit. In ieder geval heeft de voetballer een gave Audi te pakken. Altijd leuk!