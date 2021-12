Ziehier, de meest stijlvolle Porsche 992 GT3

Een nieuwe 992 GT3 teveel ‘in your face’? Dit exemplaar niet.

Met de komst van de 992 is de GT3 er niet subtieler op geworden. Dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Het is een hardcore auto en dat mag je er gerust vanaf zien. Toch heeft Porsche ook gedacht aan de mensen die niet van schreeuwerig houden. Daarom is er de GT3 Touring.

Zoals je weet is een GT3 Touring een GT3, maar dan zonder spoiler. Niets meer niets minder. Oké, er zijn nog een paar subtiele verschillen. Het zwarte gedeelte van de voorbumper is meegespoten en de raamlijsten zijn uitgevoerd in aluminium. Dit alles zorgt ervoor dat je met een GT3 Touring toch nog redelijk stijlvol voor de dag kunt komen.

Dat moet zeker lukken met het exemplaar dat je hier op de foto’s ziet. Dit is een special edition die geïnspireerd is op de 356. De kleur lijkt misschien niet zo bijzonder, maar schijn bedriegt. Het gaat om de PTS-kleur Fish Silver Grey, de kleur die de 356 destijds ook had.

Het interieur is eveneens klassiek uitgevoerd, met een ruitjespatroon op de stoelen. Het zal je wellicht opvallen dat het stuur aan de verkeerde kant zit. Dat komt omdat dit een jubilieumeditie voor Australië is. Daar is Porsche namelijk al 70 jaar actief. Dat is behoorlijk lang. Pon importeert in ons land maar twee jaar langer Porsches.

Daarover gesproken: de 70 Years Porsche Australia Edition doet sterk denken aan de Ben Pon Jr. Edition die wij in Nederland kregen. Deze was ook ter ere van het 70-jarig jubileum, uitgevoerd in exact dezelfde kleur, met precies dezelfde ruitjesbekleding. Toch was er een belangrijk verschil: deze auto was een 992 Carrera 4S, terwijl Australië dus een 992 GT3 Touring krijgt. Maar ja, die was er nog niet toen ‘wij’ ons jubileum hadden.

Het maakt in feite niet uit, want beide auto’s zijn niet (meer) te krijgen in Nederland. Als je een GT3 Touring bestelt moet je er gewoon zelf wat leuks van maken. En laten we wel wezen: er zijn leukere kleuren in het PTS-programma dan Fish Silver Grey. Zeker nu Porsche PTS Plus heeft gelanceerd. Daarmee kun je ook allerlei gave historische kleuren op je auto krijgen.

Mocht je trouwens fan zijn van de 992 GT3 Touring: het is een van onze kandidaten voor de Autoblog Auto van het Jaar.