Kabinet werkt aan voorstel om te luide uitlaten te handhaven

Hoe een kleine groep ‘herrieschoppers’ het kan verpesten voor iedereen. Te luide motorfietsen kunnen niet door de beugel. Reken op strengere regels.

Tja, te luide uitlaten. Met name de exemplaren op motorfietsen die te veel herrie maken zorgen voor de nodige ergernis van omstanders. Gelukkig heeft niet elke motorrijder een motorfiets met een te luide uitlaat, maar volgens de KNMV (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging) en de motorrijdersactiegroep (MAG) was het wel noodzakelijk om een convenant ‘Te luid geluid is uit’ te presenteren aan het kabinet. Minister Harbers (IenW) reageert nu officieel op dit convenant.

Het convenant is afgesloten in de zomer van 2021. Bij het convenant hebben zich inmiddels vele merk- en regiogebonden motorrijdersgroepen aangesloten. Mensen die hun hobby willen beschermen.

Stevige oproep

Harbers: “Het convenant kan worden opgevat als een stevige oproep, vanuit motorrijders zelf, om bewust om te gaan de omgeving waarin deze rijden. Immers, een motorrijder die deelneemt aan het verkeer maakt onderdeel uit van die omgeving en behoort dan ook rekening te houden met omwonenden.”

Hij vervolgt: “Overmatig geluid maken past daar niet bij en is dus ‘uit’. Dit geldt met name voor optrekken en rijden met onnodig veel toeren (in een te lage versnelling) en het gebruik van gemodificeerde of illegale uitlaten. Voor dat laatste werkt het ministerie nu, samen met de RDW, aan een voorstel om onjuist gebruik van uitlaten en illegale uitlaten beter en eenvoudiger handhaafbaar te maken.”

Precieze details over dit voorstel worden niet gegeven. Kwestie van afwachten dus.

Positieve ontwikkeling

Het ministerie beschouwt dit convenant van de motorrijders als positieve ontwikkeling. Harbers: “Het besef onder motorrijders groeit dat hun geluid een serieuze bron van hinder en gevaarzetting kan zijn. Die hinder is met het juiste (gebruik van) materiaal en vooral ook vriendelijk verkeersgedrag goed te ondervangen.”

Harbers: “Ik maak met deze brief graag van de gelegenheid gebruik om in dit kader te wijzen op de campagne ‘de slimme rijder is een motorrijder’. Deze campagne wordt door het ministerie bekostigd en uitgevoerd door de RAI, in samenwerking met organisaties als Veilig Verkeer Nederland, KNMV en Motorrijdersactiegroep. Naast zaken als de juiste rijopleiding en zichtbare, veilige kleding, wordt in deze campagne in gegaan op het (voorkomen van) geluidoverlast.”

Negatieve gezondheidseffecten

Volgens het kabinet zijn er negatieve gezondheidseffecten van verkeersgeluid, maar gezien de mobiliteitsbehoefte in Nederland is het onvermijdelijk dat er geluid wordt geproduceerd door wegverkeer – en daarmee is een zekere mate van geluidhinder ook niet te vermijden.

Op basis van onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) uit 2019, concludeert het RIVM dat ruim 10% van de Nederlandse bevolking ernstige hinder ervaart van wegverkeer en ongeveer 6% ernstige slaapverstoring. Geluid van brom- en snorfietsen en motoren wordt ten opzichte van ander wegverkeer iets vaker ervaren als ernstig hinderlijk en leidt ook wat vaker tot slaapverstoring dan ander wegverkeer. Naast wegverkeer zijn ook vliegverkeer, bouw- en sloopactiviteiten, recreatie en buren of (huis)dieren belangrijke bronnen van geluidhinder.

Nieuwe inzichten in gezondheidseffecten van geluid

De WHO (World Health Organization) heeft in 2018 richtlijnen uitgebracht met nieuwe inzichten in gezondheidseffecten van geluid. Het RIVM heeft die richtlijnen naast het Nederlandse geluidbeleid gelegd en advies gegeven het Nederlandse beleid meer te richten op vermindering van de negatieve gezondheidseffecten van geluid.

In dat traject loopt onderzoek naar beleidsopties voor verschillende geluidbronnen, waaronder een specifiek onderzoek naar overlast door gemotoriseerde tweewielers. In de tweede helft van het jaar wordt de Kamer hierover door de Staatssecretaris van IenW geïnformeerd.

Opkomst elektrische tweewielers

Harbers: “De verwachting is dat geluidoverlast door snor- en bromfietsen snel minder wordt, omdat het aandeel elektrische snor- en bromfietsen snel toeneemt. Volgens de RAI is op dit moment bijna de helft van alle nieuw verkochte brom- en snorfietsen al elektrisch, waar het aandeel elektrische brom- en snorfietsen vijf jaar geleden nagenoeg nihil was.”

Harbers blikt ook nog even terug naar 29 maart 2022. Hij zegt: “Tijdens het commissiedebat duurzaam vervoer heeft de Staatssecretaris van IenW toegezegd te bezien welke mogelijkheden er zijn om het aandeel van elektrische motorfietsen te vergroten. Hoewel het doel van de Staatssecretaris primair op emissiereductie ligt, komt dit ook de reductie van geluidoverlast te goede. Immers, een elektrische motorfiets produceert veel minder geluid dan een met een verbrandingsmotor.”

Aandeel elektrische motorfietsen

Harbers sluit af met het volgende: “Het aandeel elektrische motorfietsen is nog beperkt. Van de ruim 750.000 motorfietsen die in Nederland gekentekend zijn, zijn er op dit moment ongeveer 2000 volledig elektrisch, waarbij wel sprake is van een opwaartse trend. De RAI verwacht dat de vraag naar elektrische motorfietsen zal toenemen, vooral bij de lichtere categorieën. Dat geldt ook voor het aantal beschikbare modellen dat door fabrikanten op de markt wordt gebracht.