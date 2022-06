Castagna Milano 308 is de meest luxe Peugeot

Met de Castagna Milano 308 heb je een hatchback van een coachbuilder.

Kennen jullie Carrozzeria Castagna Milano nog? Het is een van de oudste coachbuilders op deze planeet. Het bedrijf werd in 1849 opgericht en maakten destijds luxe koetsen (je weet wel, nog met paarden ervoor). Nog voordat de Tweede Wereldoorlog begon, maakten ze de meest fraaie Alfa Romeo’s en Lancia’s. In 1954 ging het bedrijf op de fles.

Fast forward naar 1994, toen het bedrijf een herstart maakte. Net als met Spyker hadden de eigenaren niets met het origineel te maken, maar opereerden ze wel in ‘de geest’ van het bedrijf. Het mooie is dat ze van alles onder handen hebben genomen. Van Ferrari’s tot Fiats. Voor vandaag hebben we de Castagna Milano 308 voor je.

Roland Garros-esque

De basis van die auto is – hoe kan het ook anders – een Peugeot 308 van de laatste generatie. Dat is een meer dan keurige hatchback waar helaas nog geen GTI of Roland Garros-versie van is. De Castagna Milano 308 neigt het meeste naar een Roland Garros-variant: groen met heel erg luxe dus.

Het is volgens de carrossier een ‘ode aan de kleur groen’. Dat hebben ze letterijk genomen. Het achterscherm en de dorpels zijn lichtgroen, evenals details aan de voorzijde onder de onderste grille. De kleur is verder gewoon van Peugeot: Vert Olivine. Ook de lichtmetalen velgen zijn origineel Peugeot.

Interieur Castagna Milano 308

Nee, waar Castagna helemaal los is gegaan, is op het interieur. Diverse kleuren groen en bruin zijn er gebruikt. Het komt nogal druk over, maar het is beslist fraai gedaan. Overal is er nu leder of suède. Ook de onderzijde van de deurpanelen zijn nu voorzien van leder.

Het eindresultaat is bijzonder. Gezien de beperkte configuratie-mogelijkheden bij dit soort auto’s is het verfrissend dat ze een 308 als basis pakken. Normaliter zie je dit soort behandelingen bij een Maserati of Ferrari. Logisch, want dan is de kans op commercieel succes iets groter.

Dat maakt nu niet uit, want het is vooral een toonbeeld van wat ze kunnen doen als ze het willen. Er zijn geen productieplannen voor de Castagna Milano 308. Jammer, want stiekem vinden we het best een cool ding.

