Te lui voor de configurator? Bentayga Atelier Edition!

De Bentley Bentayga Atelier Edition is voor de rijke man/vrouw met haast.

Een nieuwe auto kopen is best vermoeiend. Moet je in de configurator allemaal opties aanvinken. Dat is doodeenvoudig bij een Volkswagen Polo, maar met auto’s als een Bentley Bentayga is dat een heel andere tak van sport. Het kan wel dagen in beslag nemen om de juiste kleurencombinaties met elkaar af te stemmen.

Bentayga Atelier Edition

Voor de meeste mensen is dit natuurlijk een deel van de lol. Uiteindelijk komt de auto naar voren die je tot in de puntjes persoonlijk hebt samengesteld. Er zijn altijd mensen die daar geen zin in hebben. Of er de tijd niet voor willen nemen. Die kunnen een modelletje uit voorraad scoren, of ze kopen de gloednieuwe Bentley Bentayga Atelier Edition.

Want het mooie van de Atelier Edition is dat deze door Bentley helemaal is samengesteld met de nodige Mulliner opties. Het enige wat je moet doen is het geld overmaken naar de Britse autofabrikant. Makkelijker kan bijna niet.

Nou ja, je moet een nog een paar dingetjes doen. De verkoper van Bentley wil graag weten welke van de beschikbare kleuren jij wil op je Bentayga Atelier Edition. De keuze is Light Onyx, Rubino, Porcelain, Obsidian Crystal, Quartzite en Light Emerald. Ook moet je aangeven of je de gewone of de EWB (verlengde) variant wil.

Bentley smeert je graag de V8 aan, wat natuurlijk de enige juiste keuze is. De twaalfcilinder is immers niet langer verkrijgbaar. Ben je toch niet vermogend genoeg dan is de Bentley Bentayga Atelier Edition als V6 hybride te krijgen. Maar dat klinkt toch een beetje te min, nietwaar.

De nieuwe Atelier Edition zal één van de laatste varianten van de Bentayga worden. Het slagschip van Bentley draait al bijna 10 jaar mee. Het best verkopende model is een succes, daarom mag de SUV zolang meedraaien. Maar ook de Bentayga zal een keer met pensioen worden gestuurd. Niet getreurd, Bentley heeft een nieuwe SUV op de agenda staan.