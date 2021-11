Kawasaki Z650RS: retro gevoel zonder oldtimer nadelen

Hartstikke gaaf klassieke naked bikes, maar die looks met moderne techniek is wellicht toch beter.

Nee, natuurlijk is een echte klassieker niet aan iedereen besteed. Kwijlen over klassieke lijnen van die posterauto of motor aan de muur is 1 ding. Op een koude dag een niet startende motor of auto terwijl je echt ergens moet zijn is vaak de harde realiteit.

En daarom bestaan er neo-retro’s, wel de looks van destijds maar ook de techniek van nu. Eén van de smaakmakers van de seventies van de vorige eeuw was de Kawasaki Z900. Daar heeft Kawasaki met haar Z900RS al een hedendaagse versie van gemaakt. Maar nu was het tijd voor een kleiner broertje. Voila, de Kawasaki Z650RS. Wij mochten er een paar dagen mee op stap in regenachtig (en dan bedoelen we REGENACHTIG!) Zuid-Frankrijk. Hierboven mijn rijindruk van Kawa’s nieuwste.

Maar als je het liever wilt lezen, zie onder.

Kawasaki Z650RS

De Ducati Scrambler liet in 2014 als eerste zien dat een het niet altijd 100% retro looks moeten zijn (Moto Guzzi V7 iemand?). Maar dat er ook een mix tussen oud en nieuw mogelijk is. Zoals de geslaagde New MINI. Goed voorbeeld doet echter goed volgen.

De Z650RS is gebaseerd op de Kawasaki Z650. De toevoeging van de letters RS maken er echter wel een volledig andere motorfiets van. Waar de Z650 echt probeert een eigentijdse naked te zijn gaat de RS voor tijdloos. Dat laatste is wellicht gewilder over 10 jaar op Marktplaats..

Niet verrassend dat de prestaties van beide versies wel met elkaar overeen komen: Z650: 187kg, 68pk, 64Nm. Prima waardes! Minder prima waren de weersomstandigheden van deze rijtest. In de ochtend kwam het met bakken uit de hemel. In de middag klaarde het gelukkig op.

Laten we de meest belangrijke zaken even langsgaan.

erg vlot schakelende versnellingsbak

soepele gasrespons

ruime en neutrale zithouding (prima geschikt voor beginner / tour rijder / stadsrijder

rijgedrag is super wendbaar, motor voelt nooit zwaar aan

ook met minder lange benen kan je goed bij de grond.

Soundtrack is erg subtiel (aftermarket uitlaat!?)

voldoende koppel vanaf laag in de toeren

rond 110-120 km/u op de snelweg wat trillingen in het stuur en voetsteunen

muggenziften: stickers op de ducktail kont hadden onder de lak mogen zitten

analoge tellerpartij, dus geen high-tech fratsen

prijs € 8.999 in NL (€ 8.299 in BE)

En dus? Kawasaki Z650RS echt retro?

Als je de video hebt gekeken dan is je vast opgevallen dat de Kawasaki me goed beviel. De regen kon daar geen verandering in brengen. Zeker ook hier voor het geld is het een sterk propositie. Voor rond hetzelfde bedrag kun je ook bij Yamaha gaan shoppen voor een XSR 700. Ook een sterk aanbod. De vraag zal dan voornamelijk zijn of je ‘team green’ of ‘team gekruiste stemvorken’ bent.

Wat viel positief op?

De retro stijl is onmiskenbaar goed doorgevoerd

Het chassis valt positief op

De prijs is competitief

Wat mocht beter zijn?

Toch wat trillingen in het stuur

Kleine details mochten net iets fraaier afgewerkt zijn

tekst + foto’s: Arno Jaspers / Maxxmoto.be (waar je nog meer rijtests aantreft ;-) )