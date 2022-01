Kimi Räikkönen niet langer werkloos

Na een paar maanden achter de geraniums zitten is Kimi Räikkönen klaar voor een nieuwe job, bij Kawasaki!

Niks doen lijkt leuk, maar ook dat gaat vervelen. Na een welverdiende vakantie laat Kimi Räikkönen weten zeker niet met pensioen te gaan. Na het 2021 seizoen van de Formule 1 werd bekend dat The Iceman zijn prachtige carrière als coureur aan de wilgen ging hangen. Het was mooi geweest. De Fin vond het tijd om meer tijd door te brengen met zijn gezin.

Kimi Räikkönen naar Kawasaki

Het was ook tijd om andere dingen te gaan doen. Nu is bekendgemaakt wat de oud F1-wereldkampioen gaat uitvoeren. Kimi Räikkönen gaat aan de slag bij Kawasaki als teambaas voor het Racing Team in de MXGP. Die afkorting staat voor Motocross Grand Prix en is het hoogst haalbare kampioenschap van deze racetak. Räikkönen had altijd al een passie voor motorcross, maar wil dit nu combineren met een mooie job. Dat heeft hij goed bekeken.

De Fin is geen groentje als het gaat om motorcross. In het verleden had hij zijn eigen team onder de naam Ice One Racing team. Zijn taak als teambaas bij Kawasaki Racing Team is geen fulltime baan. Räikkönen zegt vooral een adviseren rol te bekleden vanuit een strategisch oogpunt. De job deelt hij samen met Antti Pyrhonen. Een voormalig motorcross-coureur en eveneens afkomstig uit Finland.