Consumentenbond: VW Polo is de betrouwbaarste auto

De Consumentenbond heeft weer een betrouwbaar onderzoek over de betrouwbaarheid van auto’s.

Er zijn allerlei redenen waarom je voor een bepaalde auto zou kunnen kiezen, rationeel of irrationeel. Als je het puur rationeel bekijkt zou betrouwbaarheid behoorlijk zwaar mee moeten wegen. Dit kun je alleen niet afleiden uit de specificaties of uit een rijtest. Gelukkig is daar de Consumentenbond.

De Consumentenbond doet ieder jaar plichtsgetrouw onderzoek naar de betrouwbaarheid van auto’s. Zo ook dit jaar. Het onderzoek steekt in principe vrij simpel in elkaar: de Consumentenbond heeft gewoon een enquête uitgezet met de vraag hoe vaak mensen pech hebben. Met hun auto welteverstaan.

Daarbij wordt onderscheidt gemaakt tussen drie soorten pech. Pech waarbij de reparatie kan wachten, pech waarbij je linea recta naar de garage moet en échte pech waarbij je niet verder kunt rijden. Er zijn in totaal ruim 7.000 automobilisten bevraagd. Even goed om te weten: het gaat om auto’s vanaf 2011.

Op basis van deze gegevens heeft de Consumentenbond weer een lijstje opgesteld met de merken en modellen die de minste en meeste pech hebben. Vorig jaar stond Lexus aan kop, wat niet heel verrassend was. Ook in internationale onderzoeken gooit Lexus hoge ogen.

Betrouwbaarste merken

Heeft Lexus deze koppositie kunnen behouden? Nou nee. Lexus staat opmerkelijk genoeg opeens op een gedeelde elfde plaats. Wel zijn het nog steeds Aziatische merken die de top 10 domineren. Mitsubishi staat nu op nummer één, gevolgd door Suzuki en Mazda. De hele top 10 van de betrouwbaarste automerken van 2021 (volgens de Consumentenbond) ziet er als volgt uit:

Mitsubishi (8,4) Suzuki (8,3) Mazda (8,2) Subaru (8,1) Honda (8,0) Mini (8,0) Toyota (8,0) Kia (7,6) BMW (7,4) Seat (7,4)

Natuurlijk is ook de onderkant van de lijst interessant. Helemaal onderaan bungelt Tesla, die als enige merk een onvoldoende scoorde (een 5,2). Volkswagen en Citroën zijn ook onderaan de lijst te vinden.

Betrouwbaarste modellen

Bij de betrouwbaarste modellen zou je een auto van een van de merken uit de top 10 verwachten, maar niets is minder waar. Uitgerekend een Volkswagen komt als betrouwbaarste model uit de bus. Het gaat om de Volkswagen Polo van 2017, die een dikke 9,5 scoorde. De hele top tien van betrouwbaarste modellen ziet er als volgt uit:

Volkswagen Polo 2017 (9,5) Mitsubishi Outlander 2012 (9,1) Mitsubishi ASX (9,0) Suzuki Vitara (9,0) Toyota Yaris 2017 (8,9) Mazda CX-3 (8,9) Toyota Aygo 2014 (8,8) Toyota Corolla 2018 (8,7) Suzuki Ignis 2017 (8,7) Toyota RAV4 2014 (8,6)

Het model dat het meest geplaagd werd door problemen was de Renault (Grand) Scénic van de vorige generatie. Met een 2,6 was dit veruit de slechtst scorende auto. De Corsa D, Skoda Yeti en Polo uit 2009 behoorden eveneens tot de minste betrouwbare auto’s volgens de Consumentenbond. Inderdaad, zowel bovenaan als onderaan het lijstje is een Polo te vinden.

Aangezien er wordt gekeken naar auto’s van de afgelopen tien jaar zijn grotendeels dezelfde auto’s onderzocht als vorig jaar. Ze zijn alleen een jaartje ouder. Daarom is het opmerkelijk dat er nog best wel grote verschillen zijn ten opzichte van vorig jaar. Misschien moet de Consumentenbond ook de betrouwbaarheid van hun eigen onderzoek eens onder de loep nemen.

Voor de geïntersseerden: de complete lijst is te vinden op de website van de Consumentenbond.