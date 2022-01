Kawasaki viert jubileum met rood!

Is Kawasaki van zijn geloof afgevallen? Jarenlang schotelde het merk ons doorgaans gifgroene modellen voor. Het vieren van vijftig jaar Kawasaki Z pakt het merk anders aan.

Waarom rood en niet groen?

Kawasaki’s Z-familie bestaat vijftig jaar. Groot feest! Of zoals ze dat in Japan zeggen: Ōkina pātī. Ter ere van dit jubileum verschijnen er limited edition-versies op basis van de Z650, Z650RS, Z900 en Z900RS. Vier in totaal dus. Allemaal krijgen ze de aanduiding ’50th Anniversary’ mee. Bovendien hebben ze allemaal de kleur rood als thema. Waarom dan rood en niet groen? Simpel: de kleur rood werd vroeger vaak gebruikt voor Kawasaki’s. Denk maar aan de Z1100GP.

Kawasaki Z900 50th Anniversary

Laten we starten bij de populairste naked bike van Nederland: de Kawasaki Z900. Die krijgt als Z900 50th Anniversary de kleur Firecracker Red, een knipoog naar de Z1100GP, een machtige luchtgekoelde Z uit de jaren 80. Het is een kenmerkende kleur voor Kawasaki-modellen uit dat tijdperk. Wat valt nog meer op? Kijk maar even naar de goudkleurige voorvork, een glanzend zwart afgelakt frame, speciale zadels en diverse Anniversary logo’s.

Kawasaki Z650 50th Anniversary

De Z650 is het lichtere broertje van de Z900, maar de aankleding is in grote lijnen hetzelfde. Ook de Z650 50th Anniversary heeft rode lak, donkerblauwe en zilveren striping, in goud uitgevoerde Z-emblemen, rode wielen, speciale lederen zadels en een jubileum logo op het voorspatbord.

Z650RS en Z900RS 50th Anniversary

Dan zijn er ook nog RS-versies van de Z650 en Z900. Met de introductie van de Z900RS toonde Kawasaki al zijn liefde voor details en respect voor het verleden. Deze modellen hebben een Candy Diamond Brown kleurstelling. Andere kenmerken zijn een glanzend zwart frame, gouden wielen, grabrail en een speciaal zadel. Om het plaatje compleet te maken is het model rondom voorzien van Z50th Anniversary en sierlijke Double Overhead Camshaft (DOHC) emblemen.