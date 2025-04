GT3 RS heeft voor een 911 Carrera aan opties

Keuzes, keuzes. Je 911 GT3 RS aankleden, of een kale GT3 RS en een 911 Carrera.

Er zijn van die merken die kampioen zijn in opties aanbieden. Rolls-Royce bijvoorbeeld, maar ook Bentley, Lamborghini, Ferrari en Porsche hebben er een handje vol van. Je kunt in de configurator soms helemaal losgaan. Er zijn ook echt mensen die zoveel geld uitgeven aan opties. Zoals deze dude.

911 GT3 RS Sonderwunsch

Iemand in Brazilië heeft een nieuwe Porsche 911 GT3 RS gekocht. Via Sonderwunsch (Duits voor speciale wens), een speciaal programma van Porsche gericht op personalisatie, is vervolgens voor omgerekend 200.000 euro aan EXTRA opties aangevinkt. Dat komt dus bovenop de prijs van de GT3 RS. Voor dat geld had je ook een 911 Carrera kunnen kopen.

Het duurde maar liefst twee jaar vanaf de configuratie tot de levering van de auto. De Porsche 911 GT3 RS Sonderwunsch is gespoten in een goud-gele chromoflair kleur, die afhankelijk van het licht verandert van tint. Heel gaaf natuurlijk.

Chromaflair is zeldzaam. Slechts twaalf auto’s per jaar krijgen zo’n laklaagje mee vanuit de fabriek in Zuffenhausen. Het volledige spuitproces is een handmatig proces. Moet je voorstellen. Je hebt Porsche, dan heb je Exclusive, dan heb je Sonderwunsch en daar weer bovenop een Sonderwunsch met een Chromaflair kleur. Om maar aan te geven hoe bijzonder deze 911 GT3 RS Sonderwunsch is.

De details zijn gewoonweg indrukwekkend. De DRS-actuators zijn mee gespoten in de kleur van de auto, iets dat niet zomaar kon. Porsche moest meerdere hitte- en slijtagesimulaties uitvoeren om zeker te weten dat de lak bleef zitten. De carbon elementen zijn bewust ongespoten gebleven.

Binnenin zien we Race-Tex bekleding met stiksels die uiteraard matchen met de buitenkant. Het Weissach-pakket is met een bijpassend kleur afgewerkt. Verder krijgt de eigenaar een mooie doos waarin een stukje carrosseriekleur, een stoffen- en stikselsample, een gesigneerd certificaat én een volledige beschrijving van de specificaties te vinden is. Kers op de appelflap is de meegespoten autosleutel.

Deze GT3 RS maakt deel uit van een van de meest exclusieve Porsche-collecties van Brazilië. En is in deze configuratie absoluut uniek. Of heb je toch liever die Audi Exclusive A6?