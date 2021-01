Keiharde pk aantallen Audi RS3 zijn genoemd - Autoblog.nl

Dit jaar mogen we een nieuwe Audi RS3 verwelkomen: zo veel pk krijgt ‘ie!

2020 was voor Audi onder meer het jaar van de A3. Het nieuwe MQB-platform van VAG biedt vier nieuwe middenklassers en de A3 is daar één van. De gloednieuwe A3 was meer dan welkom, want het oude model was al zo bejaard als het maar kan.

RS3

Dat geldt dus ook voor de RS3, de heetste hatchback van Audi. De motor is bejaard op een manier, maar ook weer niet. De 2.5 liter grote TFSI ligt al in de RS3 sinds deze in 2011 op de markt kwam, met uiteraard updates tussendoor. Het begon bij 340 pk voor de eerste generatie Audi RS3 (8PA). De generatie erna (8V, 2015-2020) begon bij 367 pk uit diezelfde 2.5, maar eindigde bij de facelift in 2017 met 400 pk. Dat maakte de RS3 de sterkste hete hatchback van zijn tijd.

Sweet spot

Het gaat echter om meer dan cijfertjes. Wat de Audi RS3 naast die 400 pk erg lekker maakt is dat de 2.5 TFSI een vijfcilinder is, en niet een viercilinder zoals al zijn concurrenten. Dat maakt van de RS3 toch wel de sweet spot van de hete hatchbacks. Er zijn dus mensen die de 421 pk van de Mercedes-AMG A45 S koud laten omdat de RS3 beter klinkt. Keuzes die je maakt.

Voortzetting van succes

In een interview geweest met Frank Michl, die voor Audi Sport GmbH de verkopen en marketing doet. Die wil van de RS3 een ‘voortzetting van het succes maken’. De RS3 is volgens Audi al een icoon. De nieuwe RS3 moet dat omarmen en wat we al wisten: de 2.5 TFSI wordt niet in de ban gedaan. Dat zou makkelijk zijn vanuit een kostenperspectief: dezelfde motor als de Golf R, Leon Cupra of Octavia VRS erin leggen is simpel zat, maar maakt de RS3 minder uniek.

Pk-oorlog

Even terug naar de vergelijking met de AMG A45 S: meer pk dan de Audi RS3 hoeft geen argument meer te zijn. Er zijn namelijk ook cijfers genoemd. Bevestigd is een groot woord, maar dichter bij de bron kom je momenteel niet. De aankomende Audi RS3 krijgt 415 bhp en 500 Nm. Een snelle berekening van die genoemde brake horse power naar pk geeft ons een getal van 420,9: afgerond 421 pk dus. Hoe veel pk heeft de A45 S ook alweer? Juist: 421. Zo competitief zijn de RS3 en A45 nog nooit geweest.

De RS3 is bijna onder ons. Hij wordt beschikbaar als vijfdeurs hatchback (Sportback) en vierdeurs sedan (Limousine). Het enige nadeel ten opzichte van de A45 S? De extra cilinder maakt hem waarschijnlijk duur. Kijkend naar de prijzen van de gelijkwaardige RS Q3 met minder pk kan deze prijs wel eens bij de 100.000 euro gaan liggen. Dat is even slikken… (via AutoExpress)

Image-credit: een RS3 in camouflagepyjama, gespot door @spotcrewda op Autojunk.