Wat klopt er niet aan deze Golf R? - Autoblog.nl

Iemand was niet tevreden met de viercilinder in zijn Golf R.

De tijden dat je een Golf nog met een vijfcilinder kon krijgen liggen al weer ver achter ons. In 2009 werd de Golf R32 de Golf R en moest je het weer met vier cilinders doen. Als je graag een hot hatch met een vijfcilinder wilde kon dat nog steeds, maar dan werd je wel doorverwezen naar Audi.

Anno 2021 zijn de verhoudingen nog steeds hetzelfde. De nieuwe Golf R en de Audi S3 hebben een viercilinder, de RS3 (die nog onthuld moet worden) een vijfcilinder. Als dat niet naar je zin is en je per se een vijfpitter in een Golf R wilt dan hebben we goed nieuws. Er staat nu namelijk een Golf R te koop die een flinke upgrade heeft ondergaan.

Onder de kap huist namelijk niet langer een 2.0 TSI, maar de onvolprezen 2.5 TFSI. Het betreft de meest recente versie van het blok, waardoor het vermogen is gestegen van 310 pk naar 400 pk. Er zit nog meer in het verschiet: er zijn al voorbereidingen getroffen om een TTE77-Turbo te installeren. Daarmee kun je het vermogen uit laten komen op een idiote 700 pk. Maar dat is dus aan de volgende eigenaar.









Bij de ombouw is er geen half werk verricht: de hele transmissie, inclusief Haldex-koppeling, is van de RS3 overgenomen. Ook is er een RS3-sportuilaat geïnstalleerd. Daarnaast is er ook nog het een en ander aan aftermarket-spul op geschroefd, waaronder een KW3-ophanging, H&R anti-roll bars en StopTech-remmen voor. Qua uiterlijk is de Golf R nog wel standaard gehouden. Geen RS3-voorbumper of dat soort fratsen dus.

Je voelt hem al aankomen: dit is geen goedkope Golf. De vraagprijs op Mobile.de is €70.000. Dat is meer dan de Golf R nieuw gekost heeft. Maar ja, die heeft geen vijfcilinder met 400 pk. We moeten er ook bij zeggen dat de auto nog zo goed als nieuw is. Er staat namelijk nog maar 3.000 km op de teller. Dat neemt niet weg dat we hier te maken hebben met een tweedehands Golf die 70k kost.

Foto’s: Mobile.de