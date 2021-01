Bristol gaat TVR achterna (maar hopelijk niet letterlijk) - Autoblog.nl

Er lijkt nieuw leven in de brouwerij bij het Britse Bristol: een soort TVR verhaal. Hopelijk niet té letterlijk een TVR verhaal.

Britse automerken waren er in grote getale, maar het lijkt momenteel een beetje afgestorven te zijn. Dat is jammer, want er zijn merken met een lange historie die we gedag hebben moeten zeggen.

Het TVR verhaal

Neem TVR. Het geesteskindje van Trevor Wilkinson wist jarenlang hun kop boven water te houden. Vanaf de jaren ’00 ging het echter hard bergafwaarts. Een eerste poging om het merk te reanimeren door een Russische ondernemer resulteerde niet in een groot succes. Momenteel lijkt het relatief goed te gaan met de poging van Les Edgar om alsnog de Griffith in productie te krijgen.

Bristol

Een ander merk wat we gedag hebben moeten zeggen is Bristol. Dit merk kent een hele lange historie, te lang om diep op in te gaan in dit artikel. Wat je moet weten: ze bouwen al (bijzonder mooie) auto’s sinds de jaren ’40 en hebben sindsdien een aantal prachtige creaties in elkaar geschroefd.

Bristol 402

De meest recente auto’s die je kunt kennen zijn de Blenheim en de Fighter. De Type 603, later Blenheim, is een 2+2 die ons doet denken aan de Jensen Interceptor. Die is een lange tijd nog in productie geweest en in 2009 is daar nog een versie van gebouwd op wens van een klant.

Bristol Blenheim 4S

Een wat vreemd apparaat, de Fighter ken je waarschijnlijk wat beter. Dit moest een soort Britse Viper worden. De wellicht wat anonieme coupé heeft een verrassing in petto: vleugeldeuren en een vijf liter grote V10.

Bristol Fighter T

Beide modellen konden vanaf de jaren ’00, net als TVR, geen potten breken. Sindsdien zijn er nog maar een paar merkwaardige dingen gebeurd. De eenmalige Bristol Bullet, talloze reanimaties én de ‘CEO’ die opvallend eerlijk liet weten dat hij heeft gefaald. Dat laatste klinkt als het bewijs dat dit merk ons heeft verlaten in chaos en wellicht moeten we maar blij zijn dat het klaar is.

Toch een revival

Of het was een manier om Bristol in het daglicht te krijgen. Het merk keert namelijk terug! Een Britse ondernemer is van plan om het merk een nieuw leven in te blazen: net als Les Edgar met TVR, dus. De man in kwestie is Jason Wharton, een ondernemer met een passie voor Bristol. Misschien wel de beste combinatie om dit een succes te maken. Bovendien wordt het meer dan een nieuw supercar-luchtkasteel.

Planning

Wharton heeft namelijk al een goed plan van hoe het moet gaan. De Buccaneer gaat een volledig nieuw model worden, een vierzitter. Verder moet Bristol de Fighter weer een nieuw inblazen. Dat zijn al gave plannen.

Maar naast het introduceren van de nieuwe modellen, wil het nieuwe Bristol van Wharton zich eveneens gaan focussen op restauraties van oudere Bristols. Zodat ook klassieke Bristols weer naar hun topstaat kunnen hersteld worden. Een beetje wat Aston Martin en Bentley ook doen met hun klassiekers en dat lijkt hen geen windeieren te leggen.

Jason Wharton wil Bristol al tegen 2022 auto’s laten bouwen. Altijd een slag om de arm, maar het klinkt veelbelovend. Tot over een jaar!