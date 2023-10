Ken je deze EV uit de vroege jaren nog?

Een EV uit de tijd net voor dat het EV-balletje ging rollen. Een ietwat gefaald experiment dat je nog steeds kan kopen!

Er zijn meerdere redenen waarom de wereld momenteel volop inzet op EV’s. De hoofdreden is natuurlijk dat auto’s zonder uitstoot als een droom klinkt voor het milieu. Een andere reden is omdat elektrische auto’s nu al een stuk minder rampzalig zijn in de omgang als wat ze ooit waren. Het omslagpunt komt grotendeels door de Tesla Model S en het toegankelijke Supercharger-netwerk wat gaandeweg verscheen.

Balletje ging rollen

Vanaf 2013 was het dus ongeveer aan qua EV’s die als paddenstoelen uit de grond schoten. Tesla was overigens de eerste EV die geen ramp was om te bezitten, maar zeker niet de eerste EV. Niet alleen staat elektrische aandrijving al decennialang op het lijstje ‘perfecte alternatieve aandrijving’, ook vlak voor de Model S kon je al een (beperkt) aantal EV’s kopen. De Roadster, die Tesla überhaupt liet ontstaan. Maar ook de Nissan Leaf was er al vroeg bij. En wat te denken van de compleet vergeten Th!nk City? En dan was er nog het drietal van Peugeot, Citroën en Mitsubishi.

Peugeot, Citroën en Mitsubishi

Peugeot en Citroën hadden een verbond met Mitsubishi. Daaruit ontstond bijvoorbeeld het SUV-drietal 4007, C-Crosser en Outlander, en later het kleinere SUV-drietal 4008, C4 Aircross en ASX. De drie zagen ook wel brood in samenwerken voor een kleine elektrische stadsauto. Dat werd de eeneiige drieling Peugeot iOn, Citroën C-Zero en Mitsubishi i-MiEV. Van die middelste vinden we er nu één op Marktplaats, gewoon om eens je geheugen op te frissen.

Proporties

Wat gelijk opvalt: je denkt misschien te maken te hebben met een auto die veel groter is dan bijvoorbeeld die andere drieling van PSA en een Japanner: 107/C1/Aygo. Toch is de Citroën C-Zero maar 50 mm langer dan een C1. Hij is met 150 mm vooral een stuk smaller, wat de proporties nogal langgerekt maken. Diezelfde deceptie wordt gecreëerd door de wielen die zo ver mogelijk in de hoeken van de auto staan.

Dat levert wel een voordeel op wat we steeds vaker zien bij EV’s: de Citroën C-Zero is ruim van binnen voor zijn buitenafmetingen. Omdat er geen grote motor voorin hoeft, is de motorkap en ruimte piepklein en kan het dashboard erg ver naar voren. Die dimensies waren overigens bepaald door Mitsubishi, die de auto in Japan zo als Kei Car kon verkopen. Sowieso had Mitsubishi waarschijnlijk het meeste te zeggen over deze samenwerking.

Basaal

Dat zie je ook aan het interieur. Citrofielen zullen namelijk maar weinig herkennen wat uit andere Citroëns komt, aangezien bijna alles wat je aanraakt uit de schappen van Mitsubishi komt. Alleen de head-unit van de radio herkennen we uit andere Citroëns en die zit wat ongelukkig in het dashboard gemetseld. Maar we mogen bijna zeggen: wees blij dat je een radio krijgt.

De C-Zero (en de iOn en i-MiEV) moesten namelijk betaalbaar blijven. Dankzij de toen nog extreem dure EV-onderdelen was dit ongeveer zo goedkoop als het ging worden. Een compleet uit plastic opgetrokken interieur met een set tuinstoelen en een radio. In een C1 neem je dat voor lief, je betaalde des tijds immers maar 8.000 euro voor een nieuwe C1. Voor een C-Zero betaalde je al snel 35.000 euro. Dit exemplaar heeft nieuw 35.164 euro gekost. Voor dat geld kocht je toen ook een Audi A4 1.8T (B8).

Laden

Nog steeds geen ramp natuurlijk, want des tijds werd elektrisch rijden nog zo aangemoedigd dat je allerlei kortingen kreeg en het dus voordeliger zou kunnen worden. Het echte probleem zat hem in de praktijk en het laden/de actieradius. Meerfaseladen kon je des tijds op je buik schrijven en vaak hing je urenlang aan de stekker om wat procentjes erbij te krijgen. Theoretisch kwam je dan volgens Citroën zo’n 130 kilometer ver. In de praktijk mag je daar op een slechte dag de helft van maken en zelfs als alles meezit is 100 kilometer een prestatie. Dat is prima voor één ritje door de stad per dag, maar meer ook niet. Middellange afstanden kun je al vergeten en dat maakt deze Citroën C-Zero eigenlijk alleen ideaal als auto voor erbij. En als je je bedenkt dat je voor 35.000 euro ook een dik aangeklede Citroën C5 Break kon kopen, is de business case voor de C-Zero niet al te best.

Kopen

Anno 2023, inmiddels al weer twaalf jaar na dit ietwat gefaalde experiment, kun je wel een Citroën C-Zero kopen. Er staan er 4 op Marktplaats en ook nog eens 4 identieke Peugeot iOns. De prijzen vallen inmiddels mee. Nou is 6.450 euro niet spotgoedkoop, maar het is 29.000 euro minder dan de nieuwprijs. Als auto voor erbij kan het tegenwoordig wellicht net uit, aangezien je nog steeds geen wegenbelasting en dergelijken betaalt. Wel zijn de laadtijden en actieradius nog steeds niet al te best en moet je dus goed weten waar je aan begint. Wel een leuke herinnering van de tijd dat EV’s nog een soort uit de hand gelopen experiment waren en ook al was de uitvoering niet geweldig, in ieder geval hebben PSA en Mitsubishi het geprobeerd. Deze witte C-Zero uit 2011 met 51.628 km op de teller kun je kopen op Marktplaats.