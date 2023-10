Lamborghini Revuelto en meer schitteren op Zoute GP

Fabrikanten gebruiken de Zoute GP in Knokke-Heist ook om hun nieuwste paradepaardjes te tonen, waaronder Lamborghini en de Revuelto.

Zoals jullie weten was Autoblog begin september aanwezig op de IAA in München. Ondergetekende en collega @machielvdd waren onder meer ook van de partij en veel van de genomen foto’s zijn dan ook van ons twee, zoekende naar primeurs. Tevergeefs zochten we ook naar de Lamborghini-stand. Naast het keiharde nieuws in de vorm van de Lanzador EV concept zou dit ook één van de eerste keren zijn dat de Lamborghini Revuelto te aanschouwen is. Machiel had het er toen al over dat hij de Aventador-opvolger graag wilde zien, maar behalve op de preview night van VAG was er geen Lamborghini te bekennen.

Lamborghini Revuelto

Gelukkig is het allemaal goed gekomen voor Machiel, want tijdens zijn aanwezigheid op de Zoute Grand Prix in Knokke-Heist heeft ‘ie alsnog deze parelwitte Lamborghini Revuelto mogen aanschouwen en dus fotograferen. En nu we het toch hebben over dit Belgische prestigefeestje voor automerken, er is natuurlijk nog veel meer te melden. Zoals gezegd dus met razende reporter Machiel ter plaatse die ook verantwoordelijk is voor alle foto’s.

Maar eerst dus een (nu nog) zeldzame uiting voor Lamborghini’s nieuwste topmodel. De Revuelto heeft gelukkig nog een V12, maar dan met stekkerpower. Gewoon geschikt voor de EV 10-daagse, dus. Voor de Revuelto betekent het 1.015 pk en van 0 naar 100 sprinten in 2,5 seconden. Klanten zouden hun Revuelto binnenkort ook al kunnen ontvangen, al is het waarschijnlijk wel in 2024 dat de leveringen gaan beginnen.

Ferrari SF90 XX Stradale

Ook een geduchte concurrent van de Lamborghini Revuelto is van de partij: de Ferrari SF90 XX Stradale. De circuitversie van de SF90 krijgt 1.030 pk, ietsje meer dan de Lambo. De XX Stradale bij de Zoute GP is een minder heftige spec dan op de persfoto’s: Ferrari-rood zonder gekke contrastkleuren. Het is nog steeds een heftig ding, maar zo doet ‘ie iets minder Mansory-esque aan.

Lotus Emeya

Het Lotus wat we kenden van enkel sportwagens is veranderd. Na de Eletre SUV is er nu ruimte voor een forse elektrische sedan genaamd Emeya. Een nogal futuristisch en bizar ontworpen apparaat, vooral de dubbele koplampen zijn op zijn minst onorthodox. Nu maar hopen dat dit genoeg geld in het laatje legt voor serieuze sportwagens van Lotus, al heeft het merk al aangegeven dat die niet op benzine gaan rijden. Snik.

Alpine A290

Renault heeft de productieversie van de nieuwe 5 EV nog niet aangekondigd of er is al bekend dat er ook een Alpine-versie van komt. Dit wordt een soort extreme hot hatch op basis van de Renault 5. Uiteraard bevat de concept nog wat ruige randjes, maar het ziet er wel fris en fruitig uit.

Audi A6 e-tron

En ten slotte nog de Audi A6 e-tron. Die kennen we als concept al een tijdje, maar Audi is zeer binnenkort van plan om de productieversie aan te kondigen. Wederom wordt ‘ie waarschijnlijk ietsje ingetogener dan de concept, maar zelfs een verminderde versie van deze concept kan het een fantastisch ding maken. Wel volledig elektrisch dus, maar direct een sterke concurrent voor de BMW i5 Touring.

Uiteraard is er op de Zoute GP ook nog van alles te zien voor de liefhebber van minder moderne auto’s. Maar deze nieuwelingen zijn gaaf om al vast in het echt te kunnen aanschouwen.