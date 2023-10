Uitslag kwalificatie hoofdrace GP Qatar 2023

Ja het is vrijdag, maar met een sprintrace betekent dat de kwalificatie voor de hoofdrace op zondag vandaag al is. Kortom, startgrid voor zondag is duidelijk

Uitslag Q1 Kwalificatie GP Qatar 2023

Hieronder de uitslag van Q1, we verloren na Q1 dus nummer 16 t/m 20. Helaas voor Zhou die de langzaamste is, Magnussen die Hulkenberg wel door ziet gaan. Lawson verliest voor de vierde keer in de kwalificatie van Tsunoda en Stroll was niet te genieten voor de microfoon van de F1 TV commentatoren.

Q2 kwalificatie Race GP Qatar 2023

Een deleted ronde vanwege exceeded tracklimits voor Perez in Q2 zorgde ervoor dat hij wederom Q3 niet haalt. Albon verprutst ook een ronde die hij daarna natuurlijk in moet leveren qua tijd. Sainz jr. deed in de outlap zijn best om Max NIET voorbij te laten maar karma in hetzelfde leven bestaat blijkbaar want zijn opvolgende ronde is niet goed genoeg.

Q3 kwalificatie Race GP Qatar 2023

Max zet als eerste een snelle ronde neer en houdt het ook als eerste weer voor gezien. Niemand komt aan zijn tijd en dat had hij (of zijn team in ieder geval) direct door. Norris lijkt de 2e plaats neer te zetten. Maar niet voor de eerste keer vanavond overschrijdt hij ook nu weer de tracklimits en zet hij dus uiteindelijk GEEN tijd neer. p10 Is dus zijn deel.