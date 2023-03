Leukste bedrijfswagen op Marktplaats kan van jou zijn

Nieuwe dingen die op oude dingen lijken zijn leuk, zo bewijst deze nieuwe oude Citroën Type H op Marktplaats.

Retro-design kan prima werken. Zo heeft de nieuwe Nissan Z als nieuwe sportauto net genoeg hoedtikken naar de originele Datsun Z dat hij herkenbaar is. En wat te denken van de Alpine A110? Het kan werken, je moet het goed doen.

Type H retro bus

De Type H Neo van Caselani zit op het randje. Het idee is namelijk erg leuk: de ribbelbus (Citroën Type H/HY) terugbrengen naar nu. Dat doet het Italiaanse bedrijf middels een bodykit voor de Citroën-bus van nu, de Jumper. Uiteraard komen de ribbels daarmee terug, maar ook de gigantische voorgrille, ronde koplampen en achterlichten, banden met ‘white walls’ en een two-tone kleurstelling.

Het nadeel van zo’n nieuwe ribbelbus is dat het eenvoudige van een Type H niet echt overkomt. Het is vooral een showdingetje. Ze zijn namelijk duur, onderdelen vervangen gaat lastig worden en als werktuig ben je toch bang dat je zaken beschadigt: niet wat je wil van een bedrijfswagen. Er zijn maar weinig doeleinden waarin de waarde van een Caselani Type H wordt goedgepraat, tenzij je natuurlijk een nieuwe ribbelbus hebben gewoon leuk vindt.

Type H Neo op Marktplaats

In dat laatste geval is er goed nieuws, want één van de drie naar Nederland gehaalde Caselani ribbelbussen staat te koop! Het gaat om een blauw exemplaar met een wit dak en witte bumpers. Het gaat om een ietwat verlengde Jumper met een laag dak, wat hem als basis voor een foodtruck minder geschikt maakt. Als werkbus is ‘ie dan weer uitermate geschikt, dus er is vast een doel voor.

Van binnen zijn de Jumper-genen iets makkelijker te zien, maar je krijgt wel accenten in de kleur van het exterieur en rode leren stoelen met een ruitjespatroon. Wederom te mooi om echt vies te maken, maar leuk is het wel.

Kopen

Deze Caselani Type H Neo uit 2018 kan van jou zijn! Er is slechts 982 km mee gereden dus hij is nog als nieuw. Dat betekent helaas ook dat de prijs als nieuw is. De verkoper wil er namelijk 46.950 euro voor hebben. Da’s een dure Citroën-bus. Interesse tonen kan op de advertentie op Marktplaats.