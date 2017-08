Hier, 8 strakke schetsen die door jullie zijn gemaakt

Er bevinden zich een aantal creatievelingen onder de lezers!

Geef me papier en potlood en ik kan nog net een boom of een huisje schetsen. Als het om tekenen gaat zijn mijn vaardigheden behoorlijk beperkt. Dat er onder onze lezers een aantal talentjes zitten is wel te zien op Autojunk.nl. Regelmatig worden schetsen gedeeld van hoogstaande kwaliteit. Zien we hier een aantal designers in spe? Je checkt hieronder acht voorbeelden van acht verschillende tekenaars. Mijn persoonlijke favoriet is de Merc-AMG C63 Estate die als het ware zo uit het schetsboek komt rijden.

Lamborghini Aventador Roadster – @gtart



Deze Italiaan werd met een pen getekend.

BMW 850 CSi – @srthellcat



Goed gedaan!

Pagani Huayra – @ndrcars



Ook dit is een hele gave schets.

Mercedes 300SL – @gladanus



Volgens de beschrijving is deze Merc uit verveling getekend. Not bad.

Lamborghini Gallardo – @donsneekes



Je herkent de voormalige instapper van Lamborghini meteen.

BMW schets – @wouterjeuring



Deze BMW lijkt wat invloeden van een Audi R8 te hebben.

Mercedes-AMG C63 Estate – @carsofnl



Een hele gave tekening.

McLaren MP14-12C – @unclesem



De McLaren werd op aquarel papier getekend.

Meer? Check ook deze 9 gave tekeningen!