Kopen! Dit huis heeft een eigen driftrotonde

Enkele jaren geleden was je nog helemaal het mannetje als de oprit van je mansion zo’n draaischijf had. Eindeloos steken met dat ding was verleden tijd en stiekem moet het toch een beetje voelen alsof je Bruce Wayne himself bent. Machtig spul.

Iets minder high tech maar wél een stuk vermakelijker is deze oprit in de vorm van een rotonde. Hartstikke handig omdat je ook met deze vondst niet moeilijk hoeft te doen als je de weg op wilt. Nog beter: je kunt op zo’n rotonde natuurlijk perfect een driftje leggen! En oom agent heeft daar helemaal niks over te zeggen, dus geen angst voor artikeltjes 5.

Minpuntjes aan dit huis? Die zijn er ook. Het bouwsel ligt in Branson West in de Amerikaanse staat Missouri. Op zich is dat geen ramp, maar je woont er wel redelijk in the middle of nowhere. Ook kost het huis een heftige 9.750.000 USD.

Daarvoor krijg je echter wel 10 slaapkamers, 13 badkamers, een enorme speeltuin, een garage met plaats voor “3+” auto’s en een totale woonoppervlakte waar je je schoonmaakster een burn-out mee bezorgt. Check de advertentie hier.

Dank aan @ontploffer voor het tippen!