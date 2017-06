Kende jij dit type Aston Martin al wel?

Ik had er in elk geval nog nooit van gehoord.

De Aston Martin One-77 is uiteraard een bekende. Dikke V12, gaaf met koets, misschien nog wel mooier zonder koets, vet geluid, veel vermogen en een heftig prijskaartje want gebouwd in gelimiteerde oplage. Binnen die serie van gelimiteerde One-77’s is echter weer een gelimiteerd model gemaakt (gelimiteerdception) en dat is de One-77 Q-series waar je nu naar kijkt.

Naar verluidt zijn van dit model slechts zeven exemplaren gebouwd in het kader van het Q by Aston Martin-programma. Exclusiever dan exclusief dus en er staat er een te koop, maar wat krijg je voor je knaken? Die rare rode onderlip valt meteen op evenals de bordeauxrode spiegels. Verder zijn de velgen diamantgeslepen en heeft Q de remklauwen rood geverfd.

De prijs van dit schatje met 900 kilometers op de klok? De dealer in Dubai wil het niet zeggen. enkele jaren geleden ging een vergelijkbaar exemplaar (of misschien was het wel dezelfde) voor 3 miljoen dollar de verkoop in. Die auto was ongeveer twee keer duurder dan een normale One-77.