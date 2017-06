Photoshop: een Maserati Shooting Brake

Na al het F1-geweld even wegdromen bij een moderne opvolger voor de Quattroporte Bellagio Fastback.

Waar Maserati waarschijnlijk hoopt dat niemand nog weleens denkt aan die geweldig mooie Alfieri, brengen wij dit apparaat graag nog eens onder de aandacht. Om de een of andere reden is ervoor gekozen om deze gedoodverfde opvolger van de GranTurismo niet in productie te nemen en dat is heel, heel erg jammer.

Bijgaande shopjes delen, met name bij de neus, enkele designelementen met de Alfieri en alleen al daarom vinden wij de ontwerpen geslaagd. De achterkant oogt eveneens smeuïg en wat ontwerper Seung Hyeok Choi had deze Sports Wagon een setje vleugeldeuren gekregen.

Gaat niet gebeuren, maar het zou leuk zijn als er weer een coachbuilder opstaat die op basis van de Quattroporte of Ghibli een gave Shooting Brake bouwt.