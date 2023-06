Kentekenregistratie is een zegen voor de politie

(Zware) criminelen worden door de politie in de kraag gevat dankzij kentekenregistratie.

Het valt je misschien niet op, maar de Nederlandse snelwegen staan vol met camera’s. Gelukkig niet om overal je snelheid te meten. Nee, deze camera’s dienen een andere functie. Het gaat hier om ANPR-systemen. Die afkorting staat voor Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Of gewoon automatische kentekenherkenning in goed Hollands. De komst van kentekenherkenning is een absolute zegen voor de politie. Het helpt om boeven te vangen.

Politie kentekenregistratie

Met ANPR kan de politie aan de hand van het kenteken een voertuig volgen door het hele land. Zo kunnen agenten bijvoorbeeld zien of een auto de grens verlaat of juist het land binnenkomt. Ook kunnen patronen in kaart gebracht worden. Met name drugsrunners zijn door ANPR het haasje. Tegenover de Telegraaf geeft de politie openheid van zaken.

Patroon

Een auto met bijvoorbeeld Duits kenteken die telkens dezelfde route rijdt kan opvallen bij de politie. Dit kan een onschuldige Nederlander zijn in een doorsnee Opel die over de grens woont en in Nederland werkt. Maar dit kan ook iemand zijn die op vaste basis drugs aflevert. Het enige wat de politie dan hoeft te doen is de verdachte opwachten op een bekend traject. Bij een staandehouding kijkt men vervolgens of er inderdaad drugs in het spel is. Bij een ontdekking is dat een heterdaad en kan de verdachte worden aangehouden.

De politie spreekt over een pakkans van 90 procent dankzij ANPR. Niet alleen drugscriminelen worden aan de hand van kentekenregistratie door de politie gevangen. Ook vervoerders van wapens of grote sommen contant geld lopen op deze manier tegen de lamp.

Moord

Verder helpt ANPR bij het vangen van criminelen naar aanleiding van een zware misdaad. Verdachten op de moord van Peter R. de Vries in 2021 werden dankzij kentekenregistratie door de politie op de snelweg aangehouden. De daders dachten nietsvermoedend over de snelweg rijdend te kunnen ontsnappen. Via de camera’s waren ze allang in de smiezen bij de politie.

Privacy

Niet iedereen is fan van ANPR. Er zijn onder meer zorgen over de privacy. De politie mag kentekengegevens tot 28 dagen bewaren. Ook van onschuldige burgers. Volgens privacywaakhond Privacy First is dit totaal niet noodzakelijk en is daarom eerder dit jaar een bodemprocedure tegen de Staat begonnen in verband met de wijze waarop de politie met kentekenregistratie werkt in Nederland.