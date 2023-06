Maserati GT2, de opvolger van de MC12

Maserati pakt de racehandschoen weer op met de nieuwe GT2.

Een merk dat een prachtige historie ademt en weer langzaamaan een divers modelportfolio heeft is Maserati. Maar het blijft niet bij een supercar, SUVs en sedans. Het Italiaanse merk wil ook weer gaan racen. En gelijk hebben ze. Tijdens de 24 uur van Spa is de Maserati GT2 gepresenteerd.

De Italianen kenmerken dit als de enige echte opvolger van de MC12. Met laatstgenoemde was Maserati in het verleden actief in GT-kampioenschappen. Met de nieuwe GT2 keert Maserati terug in dit kampioenschap. Een compleet nieuwe auto, uiteraard gebaseerd op de MC20 supercar.

De recente racehistorie van het merk is niet onverdienstelijk. In de periode tussen 2005 en 2010 vervulde de MC12 een dominante rol in het GT1-kampioenschap. Onder de kap geen glorieuze twaalfcilinder, dat dan weer niet. De Nettuno V6 wordt aan het werk gezet met maximaal 621 pk. Afhankelijk van het racekampioenschap kan het vermogen aan de hand van BoP (Balance of Performance) aangepast worden.

Het blok is gekoppeld aan een sequentiële versnellingsbak met zes verzetten. Dat is zeker niet de enige aanpassing ten opzichte van de straatauto. Verbeterde koeling voor de remmen, een aanpassing in de luchtinlaat en een compleet nieuw uitlaatsysteem maken de Maserati GT2 tot een ander caliber monster. Wat ook niet misstaat is de grote spoiler achter op de Maser.

De raceauto is ontwikkeld voor zowel privéteams als gentleman drivers. Je hoeft niet lang te wachten om de Maserati GT2 in actie te zien. De racer gaat dit jaar nog in competitieverband aan de slag tijdens de 2023 Fanatec GT European Series. Vervolgens zal de GT2 in 2024 deelnemen aan ook andere kampioenschappen.