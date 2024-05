Keuzestress! Vijf identieke Italiaanse schoonheden te koop

Vijf dezelfde zeldzame Italiaanse schoonheden om uit te kiezen… Keuzestress!

Af en toe komen we toch dingen tegen… Zo krijgen we vandaag de deze tip van Jurgen doorgestuurd. Vijf Italiaanse schoonheden met Ferrari genen, gewoon in een Nederlandse showroom!

De liefhebber ziet aan het plaatje hierboven natuurlijk meteen waar we mee te maken hebben! Een alles behalve saaie sedan van Lancia. De Lancia Thema 8.32! Voorzien van een 2927 cm3 V8 met 32 kleppen (what’s in a name) van Ferrari.

Lancia uit Maranello

Deze motor kwam rechtstreeks uit Maranello. De krachtbron onder de kap is namelijk dezelfde motor (maar wel iets minder extreem) als in de Ferrari 308 en de Ferrari Mondial.

In 1986 maakte de auto zijn debuut op de Autosalon van Turijn en door journalisten werd de auto meteen omgedoopt tot Lancia Thema Ferrari. De auto moest het op gaan nemen tegen de snelle sedans van BMW en Mercedes-Benz. Maar dan met de Italiaanse verfijning natuurlijk.

Dus het interieur loopt over van de details. Lichte of donkere lederen of alcantara zetels en het dashboard, de deurpanelen en het stuurwiel zijn allemaal met de hand bekleed door de firma Poltrona Frau. Deze meubelmaker uit Turijn staat bekend om zijn vakmanschap en de Thema 8.32 was niet zijn eerste interieur. Maar je kunt hier toch niet níet van houden.

Succesvol

Een succesvolle Lancia? Nou in 1986 stroomde de bestellingen meteen al binnen, maar door wat tegenslag begon de levering pas in 1987. De eerste twintig exemplaren gingen niet naar gewone kopers, maar naar mensen binnen Fiat-Lancia zelf. Die moesten de auto eerst maar eens intensief gaan testen.

Een blauwe Lancia Thema 8.32 werd geleverd aan vice-president van Fiat; Umberto Agnelli, een grijze 8.32 werd gegeven aan Cesare Romiti, algemeen directeur van Fiat, en nog een grijze 8.32 ging naar een andere Fiat-bobo; Vittorio Ghidella. De andere 17 werden ook binnen het concern verdeeld en toen de auto door hen werd goed bevonden kwam hij in de showroom.

Aflevering van je Lancia Thema 8.32

Als je een Lancia Thema 8.32 aanschafte in Italië mocht je hem op gaan halen in de Borgo S. Paolo fabriek in Turijn. De levering was een waar evenement en bij de sleuteloverdracht kreeg je ook een bruyère houten kist met de brochure erbij.

Verschillen met gewone Thema

Er zijn veel verschillen met de gewone Thema, maar de meeste zijn discreet. Op de intrekbare achtervleugel na dan. Daar is niets subtiels aan.

Verder een typeplaatje met de “8.32” vermelding en een dikke dubbele uitlaat. De auto is voorzien van 15 inch lichtmetalen wielen en over de gehele zijkant van de auto een dunne gele lijn die duidelijk maakt dat je met deze bijzondere uitvoering te maken hebt.

In totaal zijn er 3.520 stuks gebouwd en als je er eentje wilde hebben, dan moest je het dubbele neertellen ten opzichte van een gewone Lancia Thema.

Keuze uit vijf exemplaren

En gewoon te kopen in Nederland, ook vandaag de dag nog. Er staan nog altijd 64 stuks van de Lancia Thema 8.32 op kenteken in ons land en daarvan staan er op dit moment vijf te koop. Bij één en dezelfde dealer. Zelf gaan kijken zoals tipgever Jurgen deed kan natuurlijk ook. Online vind je het vijftal natuurlijk ook terug.