Is deze BMW XM dan wel mooi?

BMW presenteert in Cannes een speciale uitvoering van de BMW XM, de Mystique Allure. Is deze dan wel mooi?

Even een kijkje achter de schermen van de Autoblog redactie. We zitten met z’n allen in een app-groep en er zijn de afgelopen jaren weinig nieuwe auto’s waarover we het zo veelvuldig over hebben gehad als het uiterlijk van de BMW XM. We agree to disagree, you love it of you hate it.

BMW XM Mystique Allure

Dat terzijde en nu terzake! Het is film festival in Cannes. BMW verzorgd de autootjes voor alle sterren en personeel en dus ook een mooie plek om een primeur te presenteren. Op de rode loper is daar het nieuwste product van de samenwerking tussen BMW en supermodel Naomi Campbell.

BMW heeft de speciale XM de naam Mystique Allure gegeven. Voor de gelegenheid heeft het merk een BMW XM helemaal aangekleed met exclusieve materialen uit de wereld van de haute couture. Filmmuziek componist Hans Zimmer heeft de auto ook nog eens voorzien van een speciaal gecomponeerde soundtrack.

High-fashion geïnspireerd

Met deze BMW XM Mystique Allure is het de eerste keer dat het merk uit Beieren een auto ontwerpt met materialen uit de high-fashion industrie.

De lievelingskleur van Naomi Campbell is volgens BMW ultramarijn. Dus hebben ze de auto in die kleur gemaakt. Door het gebruik van materialen van luxe textielfabrikanten brengen ze binnenkant naadloos naar de buitenkant. Aldus het persbericht.

Wij hebben geen verstand van mode, maar ons lijkt dat fluweel aan de buitenkant in ieder geval niet heel praktisch, maar inderdaad wel zien het ook terug in het interieur. Dus er is niets aan gelogen.

Krachtigste in serie geproduceerde model

De BMW XM is het eerste model sinds de BMW M1 dat uitsluitend is ontworpen als een op zichzelf staande high-performance auto van BMW M GmbH. De BMW XM is met zijn M Hybrid-systeem ook de eerste high-performance auto van BMW M GmbH met een geëlektrificeerd aandrijfsysteem. Nu dus ook te aanschouwen met paars fluweel.

Om dan nog even op de titel terug te komen, is deze BMW XM dan wel mooi? Wie zijn wij om dat te bepalen? Uiteraard mogen jullie dat helemaal zelf weten. Over smaak valt nu eenmaal niet te twisten… toch?