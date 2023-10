Lancia komt met BMW i4-concurrent en hij heet…

Lancia speelt in op sentiment door hun aankomende auto’s te vernoemen naar oude(re) modellen, dus een coupéachtig model gaat natuurlijk heten…

…Gamma! Normaal proberen we jullie een beetje in spanning te houden, maar de fervente Lancia-liefhebber (is daar een Alfisti-esque naam voor?) had naar aanleiding van de foto al door dat Lancia die naam uit de mottenballen haalt. Het merk presenteert namelijk wat de toekomst gaat brengen.

Toekomst Lancia

CEO Luca Napolitano heeft namelijk gedeeld dat er drie modellen op de planning staan. Uiteraard speelt elektrificatie een grote rol. Vanaf 2028 wil het merk namelijk enkel nog EV’s verkopen en dus is het logisch dat alles wat er te onthullen is ook elektrisch wordt aangeboden. Lancia heeft wel het geluk dat ze dankzij het Stellantis-concern wel toegang hebben tot de nieuwste EV-platforms. Zo gaat het STLA-platform ook bij Lancia een grote rol spelen.

Ypsilon

Om te beginnen bij wat eigenlijk het ‘einde’ is. Lancia is namelijk nooit officieel weggeweest. Het merk werd compleet gedecimeerd naar enkel wat FCA-kliekjes. De laatste Flavia was een Chrysler Sebring Convertible, de Thema een 300C en de Lancia Voyager deed niet eens moeite om te verbloemen dat het een chromen grille op een Chrysler Voyager was. Wat dat betreft bleef de Ypsilon nog het meest trouw aan zijn roots. Na de Autobianchi/Lancia Y10 kwam namelijk de nogal excentrieke Lancia Y (wat ook al stond voor Ypsilon volgens de Lancia-nomenclatuur) op de markt en dat werd bij de tweede generatie de Ypsilon. De derde generatie kwam in 2011 en is dus nog steeds op de markt, ware het niet dat het enkel gaat om Italië.

Daarnaast staat de Lancia Ypsilon op hetzelfde platform als de oude nieuwe Fiat 500 uit 2007. Een zestien jaar oude basis dus. Omdat de Ypsilon het voor een op sterven na dood merk nog best aardig doet, gaat die in 2024 al op de schop. Er komt een gloednieuwe Ypsilon. Het zou logisch zijn als deze de basis mag lenen van de nieuwe Fiat 500e, maar er wordt gesproken van zowel EV als hybride, terwijl de 500e enkel elektrisch is. Het zou ons niet verbazen als het oude 500-platform nog één keer uitgemolken wordt voor de ‘nieuwe’ Ypsilon en de Ypsilon EV zijn genen deelt met de 500e. Maar goed, dat zien we dus volgend jaar al.

Delta

In 2028 komt er een gloednieuwe Lancia Delta, enkel als EV dus. Verwacht hier een auto die nauw verwant is aan de Peugeot e-308 en Opel Astra Electric, maar dan iets chiquer en hoger in de markt geplaatst. Een soort DS 4, maar dan van Lancia. Nee hoor, Stellantis heeft geen last van kannibalisatie.

Gamma

Tussen neus en lippen door zijn de Ypsilon en Delta al wel eens genoemd, maar ook werd bekend dat Lancia weer iets weer doen met de naam Gamma. Er zou tegen 2026 een model met die naam op de markt komen. Laat het nou net zo zijn dat Napolitano bekend maakt dat er in 2026 een model op de planning staat. Eén plus één is twee, dat mag je eigenlijk wel invullen.

Ook past het soort auto waar Napolitano het over heeft bij de naam Gamma. Dit wordt namelijk een soort BMW i4-concurrent. Het wordt een elektrische fastback met een lengte van 4,7 meter, lekker non-descripte info om mee te beginnen. Oh ja, en hij komt dus op het STLA-medium platform waarmee de auto zo’n 700 km ver zou kunnen komen. Voor het design zal de nieuwe Gamma wat trekjes krijgen van de Pu+Ra concept, tenminste, dat concept gaf ook de nieuwe richting van Lancia aan.

We zitten dus in nieuwe gouden jaren voor Lancia, tenminste, dat hopen we. De Ypsilon, Gamma en Delta zien dus in respectievelijk 2024, 2026 en 2028 het levenslicht.