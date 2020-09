Keyvany Hermes-G HP820 is geen Ray en Anita

De Keyvany Hermes-G HP820 lijkt het punt een beetje te missen. Of is er een verborgen USP?

We beginnen dit artikel over de Keyvany Hermes-G HP820 met eh, 2 Unlimited! Wie kent ze nog? Een house band bestaande uit een zangeres (Anita) en rapper (Ray) die wereldwijd enorme hits scoorde.

Ray en Anita

De combinatie van de aanstekelijke Eurodance-beat, catchy refreinen en vlotte raps bleek een gouden combinatie. Want in heel Europa doken de dancegroepen met zangeres en rapper overal door. Denk aan Capella, T-Spoon, 2 Brothers on the 4th Floor, Captain Hollywood Project, DJ Bobo, Culture Beat en Magic Affair. Allemaal klonken ze exact hetzelfde en deden ze hetzelfde, maar Ray en Anita waren de ‘OG’ en ‘GOAT’. En zo komen we aan bij de Keyvany Hermes-G HP820.

2 Unlimited onder de tuners

Want laten we eerlijk zijn, het is niet de eerste getunede G-wagen. Sterker nog, waarschijnlijk moet je heel erg je best doen om níet een getuned exemplaar te vinden. Als je een Gelaendewagen wilt aanpassen kun je naar de 2 Unlimited onder tuners: Brabus. Als je veel geld hebt en je wilt een beetje meer vermogen, meer koppel, meer luxe en meer geld van je rekening, is de Brabus-Allee in Bottrop een uitstekend adres.

Keyvany Hermes-G HP820

Want met de Keyvany Hermes-G HP820 krijg je vooralsnog geen dingen die we nog niet eerder hebben gezien. Ze hebben speciaal voor deze W463 een koolstofvezel bodykit gebouwd. Dat is net zo logisch als een lichtgewicht Kashmir-legging voor mijn zus: het is een heel duur lapmiddel met beperkt effect, qua gewicht zit je toch aan de ernstig hoge kant.

820 pk

Ook de luchthappers en louvres in de enorme (verhoogde) motorkap hebben we vaker voorbij zien komen bij tuners. Onder die motorkap zijn ze wel aan de slag gegaan met de Keyvany Hermes-G HP820. De basis is de G63 AMG met 4.0 biturbo V8. Deze hebben ze opgekrikt naar 820 pk en 1.020 Nm. Bizar veel, maar niet zeldzaam veel. Er zijn meerdere tuners die dit aanbieden. Aan de andere kant: allemaal doen ze hetzelfde (turbo’s, ECU, uitlaat), dus dan is het resultaat ook min of meer hetzelfde.

Hermes is geen Hermès

Het interieur is ook aangepast en ‘verbeterd’. Alles wordt opnieuw bekleed met leder. Alsof Mercedes of Designo dat niet goed kunnen doen, of Brabus in dit geval. De Keyvany Hermes-G HP820 heeft net als sommige Rolls-Royces zo’n kitscherige hemel met kleine lampjes erin. Het Hermes gedeelte slaat niet op de sjaaltjes-fabrikant. Dat is Hermès en compleet wat anders, maar voor Keyvany niet verkeerd om mee geassocieerd te worden. Vandaar dat de naam ‘per ongeluk’ gekozen is, waarschijnlijk.